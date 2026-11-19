JawaPos.com - Real Madrid resmi memperpanjang kontrak Arda Guler hingga 30 Juni 2032. Gelandang timnas Turki berusia 21 tahun tersebut akan bertahan di Santiago Bernabeu.

"Real Madrid C.F. dan Arda Guler telah sepakat untuk memperpanjang kontrak pemain kami, yang akan tetap terikat dengan klub hingga 30 Juni 2032," demikian pernyataan resmi klub yang dikutip dari laman Real Madrid seperti dilansir dari Antara.

Pengumuman perpanjangan kontrak tersebut disampaikan Real Madrid pada Rabu (18/11) waktu setempat.

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Kontrak Guler sebelumnya berlaku hingga 2029 sehingga kesepakatan terbaru memperpanjang masa baktinya bersama klub raksasa Spanyol itu selama tiga tahun.

Menyusul pengumuman tersebut, Guler melalui akun Instagram pribadinya mengungkapkan kebanggaan dan kebahagiaannya dapat melanjutkan karier bersama Real Madrid.

"Mengikuti jejak para legenda yang telah mengukir nama mereka dalam sejarah sepak bola di klub terbesar di dunia adalah kehormatan besar bagi saya," ungkap Guler.

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"Impian saya adalah mengenakan seragam ini selama bertahun-tahun, memenangi gelar-gelar baru bersama, dan suatu hari nanti meninggalkan jejak saya sendiri dalam sejarah unik ini," lanjut dia.

Dalam unggahan yang sama, Guler menyampaikan terima kasih kepada Presiden Real Madrid Florentino Perez, keluarga, rekan setim, jajaran staf dan pelatih, serta para pendukung Real Madrid di seluruh dunia atas dukungan yang diberikan sejak pertama kali bergabung.

Guler didatangkan Real Madrid dari Fenerbahce pada Juli 2023 ketika masih berusia 18 tahun.

Memasuki musim keempatnya bersama Los Blancos, gelandang serang tersebut telah mencatatkan 126 penampilan di seluruh kompetisi dengan torehan 22 gol dan 32 assist.

Selama memperkuat Real Madrid, Guler turut meraih lima gelar, yakni masing-masing satu trofi Liga Champions, Piala Dunia Antarklub, Piala Super Eropa, Liga Spanyol, dan Piala Super Spanyol.

Pada level internasional, Guler telah membukukan 38 penampilan bersama tim nasional Turki.

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Penampilannya juga mendapatkan pengakuan setelah ia menerima penghargaan Pemain Pendatang Baru Terbaik Liga Champions musim 2025/2026 pada September lalu.