A Selecao Bertekad Move On dari CR7, Hadapi Laga Pertama Usai Ronaldo Pensiun

JawaPos.com – Sepuluh hari setelah pengumuman pensiun Cristiano Ronaldo dari timnas Portugal, publik Portugal masih skeptis dengan timnas kesayangannya. Media seperti A Bola TV juga menganggap A Selecao –julukan timnas Portugal– akan hambar tanpa CR7 –inisial khas Cristiano Ronaldo.

Alhasil, laga grup A4 UEFA Nations League kontra Denmark di Estadio Municipal de Braga dini hari nanti jadi pembuktian A Selecao bergigi sekalipun tanpa sosok CR7 (siaran langsung MNC Soccer Channel/K-Vision/Vision+ pukul 02.45 WIB). Treinador A Selecao Jorge Jesus menyebut, ini saatnya move on dari CR7.

”Tanpa Cristiano, tanggung jawabnya bakal tetap sama karena tanggung jawab Portugal adalah untuk menang. Fakta bahwa Cris kini sudah tidak berada di timnas tidak akan menambah atau mengurangi tanggung jawab kita. Tanggung jawabnya akan tetap sama, yaitu (merebut) trofi juara,” tutur Jesus yang dianggap sebagai pemicu pensiunnya CR7 karena menepikan peraih lima kali Ballon d’Or tersebut kepada O Jogo.

Bernardo Lanjutkan Tingkat Komando Pemain yang akan menggantikan CR7 mengenakan ban kapten Portugal akhirnya terjawab. Bukan Bruno Fernandes yang ditunjuk sebagai kapten baru A Selecao. Melainkan gelandang Real Madrid Bernardo Silva yang memimpin skuad Portugal pasca era CR7.

Mantan wakil presiden Federasi Sepak Bola Portugal (FPF) Humberto Coelho menyebut, Bernardo adalah sosok yang tepat untuk mengganti peran Ronaldo sebagai kapten. Bukan semata karena jumlah penampilannya paling banyak di skuad saat ini (115 caps). Tetapi juga pengalaman Bernardo di klub-klub top Eropa. Sebelum di Real, Bernardo memperkuat Manchester City dan AS Monaco.

”Selain salah satu pemain terbaik di Eropa dan dunia, Bernardo di ruang ganti adalah sosok pemersatu. Dia dapat bergaul dengan semua orang dan menuntut rekan setimnya dalam laga. Itu fundamental dan menjadikannya kapten yang baik,” kata Coelho yang kini menjabat sebagai presiden SL Benfica tersebut.

Bek Kiri Debutan Dalam laga lawan Denmark, Portugal tidak bisa memainkan Nuno Mendes (Paris Saint-Germain) maupun Nuno Tavares (SS Lazio) di posisi bek kiri. Joao Cancelo yang musim ini jadi pilihan reguler bek kiri di FC Barcelona menyusul absen karena akumulasi kartu.

Alhasil, A Selecao bisa memainkan bek kiri debutan Flavio Nazinho dari AS Monaco. Bek kiri berusia 23 tahun itu menjadi satu di antara enam debutan dalam skuad saat ini. Lima nama lainnya adalah bek kanan Alberto Costa (FC Porto), kiper Samuel Soares (SL Benfica), winger Rodrigo Mora (AS Roma), winger Geovany Quenda (Chelsea), dan striker Gustavo Varela (AC Monza).

”Masih ada Diogo Dalot yang bisa bermain sebagai bek kanan maupun bek kiri. Tetapi, jika aku mendapatkan kesempatan, aku tidak akan menyia-nyiakannya,” tutur Nazinho kepada A Bola.

Prediksi Susunan Pemain Portugal vs Denmark: PORTUGAL (4-2-3-1): 1-Diogo Costa (g); 2-Dalot, 3-Ruben, 13-Veiga, 19-Nazinho; 20-Bernardo (c), 23-Vitinha; 18-Neto, 8-B. Fernandes, 11-Joao Felix; 9-Ramos

Pelatih: Jorge Jesus

Jersey pemain: Merah maroon

Jersey kiper: Hitam

DENMARK (4-2-3-1): 16-Hermansen (g); 13-Kristensen, 2-Andersen, 3-Provstgaard, 5-Maehle; 23-Hojbjerg (c), 21-Hjulmand; 8-Isaksen, 14-Damsgaard, 20-Daramy; 9-Hojlund

Pelatih: Brian Riemer

Jersey pemain: Putih

Jersey kiper: Hijau

Wasit: Rade Obrenovic (Slovenia)

Stadion: Estadio Municipal de Braga, Braga

Siaran langsung: MNC Soccer Channel/K-Vision/Vision+ pukul 02.45 WIB

Pencetak Gol Terbanyak Portugal Tanpa Ronaldo (Setahun Terakhir) Goncalo Ramos

5 gol

Joao Neves

4 gol

Bruno Fernandes

4 gol

Joao Felix

3 gol

Joao Cancelo

2 gol

Francisco Conceicao

2 gol

Vitinha

1 gol

Nuno Mendes

1 gol

Rafael Leao

1 gol

Pedro Neto

1 gol

Goncalo Guedes

1 gol

Francisco Trincao

1 gol