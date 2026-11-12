3 Alasan Michael Carrick Pantas Dipecat di Manchester United

JawaPos.com – Catatan satu kemenangan dalam 10 pertandingan pembuka Liga Premier membuat Manchester United kini harus terperosok ke zona degradasi.

Padahal, setelah menutup paruh kedua musim lalu dengan impresif di bawah asuhan Michael Carrick, para penggemar sempat menaruh harapan besar terhadap arah perkembangan klub.

Kenyataannya, Setan Merah justru mengalami kemunduran tajam hingga membuat kursi kepelatihan Carrick berada di ujung tanduk. Mantan pelatih kepala Tottenham Hotspur dan Chelsea, Mauricio Pochettino, bahkan dilaporkan menjadi kandidat favorit untuk mengambil alih posisinya di Old Trafford.

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Meski Carrick berpotensi menyoroti minimnya dukungan transfer dari INEOS pada musim panas lalu sebagai penyebab turunnya performa tim, sang pelatih kepala tetap tidak lepas dari sejumlah kesalahan mendasar.

Melansir The Peoples Person, berikut adalah tiga alasan utama mengapa Carrick pantas dipecat oleh Manchester United.

1. Program Latihan yang Dinilai Terlalu Longgar Laporan dari Daily Mail mengungkap kondisi internal ruang ganti, di mana beberapa pemain mengklaim penurunan performa tim yang mengkhawatirkan tidak terlepas dari standar latihan yang dinilai terlalu longgar.

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Di atas lapangan, para pengamat juga menyoroti minimnya etos kerja tim saat kehilangan bola. Para pemain Setan Merah terlihat tidak mampu memberikan tekanan (pressing) yang berarti sepanjang 90 menit penuh, yang mengindikasikan kurang matangnya persiapan fisik serta intensitas latihan.

"Para pemain United belum terlihat dalam kondisi prima setelah musim panas Piala Dunia yang kacau, yang melibatkan kamp pelatihan satu minggu yang lebih santai di Irlandia. Terlalu banyak cedera. Beberapa pemain telah berbicara tentang penurunan kualitas latihan di bawah Carrick dan staf pelatihnya," ungkap laporan tersebut.

2. Kesalahan Taktis yang Mencolok Carrick juga dinilai melakukan kekeliruan taktis yang berdampak langsung pada hasil pertandingan. Melihat komposisi skuad yang ada serta formula yang terbukti sukses pada musim lalu, peraih 20 gelar Liga Inggris tersebut seharusnya bermain lebih langsung (direct) dan memaksimalkan kecepatan para pemainnya melalui skema serangan balik.

Sebaliknya, mantan pelatih Middlesbrough tersebut justru memaksakan sistem permainan lambat yang berorientasi pada penguasaan bola. Pendekatan ini terbukti tidak efektif dan berujung pada rentetan hasil negatif.

Perubahan baru terlihat ketika Carrick mulai kembali ke gaya bermain yang lebih langsung dalam tiga laga terakhir, yang perlahan memunculkan sedikit peningkatan performa.

"Sebagian lainnya merasa bahwa peralihan ke sistem 4-2-4 yang lebih berorientasi pada penguasaan bola terlalu membebani tim yang tidak cocok dengan sistem tersebut," tulis laporan yang sama.

3. Minimnya Kesempatan bagi Pemain Akademi Hal lain yang turut menjadi sorotan adalah kurangnya kepercayaan Carrick terhadap talenta muda dari akademi klub. Di tengah kondisi Luke Shaw yang kerap mengalami cedera serta performa Diogo Dalot yang kesulitan, bek muda Harry Amass seharusnya bisa mendapatkan lebih banyak menit bermain.

Kondisi serupa juga terjadi di sektor sayap. Shea Lacey dinilai layak diberi kesempatan tampil sejak awal pertandingan, namun Carrick terus memaksakan Amad yang sebenarnya terlihat membutuhkan waktu istirahat.

"Ada rasa heran bahwa seorang pria yang begitu berinvestasi di akademi klub hanya menggunakan sedikit pemain muda. Harry Amass hanya duduk diam meskipun kekurangan pemain bek kiri kronis, kepergian JJ Gabriel yang mengejutkan merupakan gangguan yang tidak diinginkan, dan kemunculan kembali Shea Lacey datang terlambat."