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Penulis: Antara
Rabu, 11 November 2026 | 18.38 WIB

James Hill Dipanggil Perdana ke Timnas Senior Inggris

Bek Bournemouth asal Inggris, James Hill. ANTARA/HO-England Football - Image

Bek Bournemouth asal Inggris, James Hill. ANTARA/HO-England Football

JawaPos.com - Bek Bournemouth James Hill mendapat panggilan perdana ke tim nasional senior Inggris menjelang dua pertandingan UEFA Nations League 2026/2027 melawan Kroasia dan Spanyol.

Dikutip dari laman resmi Federasi Sepak Bola Inggris (FA), Rabu, pemain berusia 24 tahun itu bergabung dengan skuad asuhan Thomas Tuchel pada Selasa (10/11) setelah sebelumnya memperkuat Inggris di kelompok usia U20 dan U21.

"Bek AFC Bournemouth James Hill telah menerima panggilan pertamanya ke skuad Inggris," demikian pernyataan FA.

Pemanggilan Hill dilakukan menyusul kondisi bek Arsenal Ezri Konsa yang dipastikan tidak dapat tampil saat Inggris menghadapi Kroasia di Stadion Wembley, London, Kamis (12/11) waktu setempat.

Konsa masih menjalani program latihan terpisah untuk memulihkan kondisi fisiknya dan dijadwalkan kembali mengikuti latihan penuh pada akhir pekan ini.

Meski absen melawan Kroasia, Konsa masih berpeluang memperkuat Inggris ketika bertandang ke markas Spanyol pada Minggu (15/11).

Kehadiran Hill menambah pilihan pemain di lini pertahanan Inggris setelah bek Manchester City Marc Guehi lebih dahulu mengundurkan diri dari skuad akibat cedera.

Guehi mengalami masalah fisik ketika memperkuat Manchester City menghadapi Nottingham Forest dalam pertandingan Liga Inggris pada Sabtu (7/11).

Pemain tersebut ditarik keluar saat jeda babak pertama dan selanjutnya tetap berada di klub untuk menjalani pemulihan.

Editor: Banu Adikara
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