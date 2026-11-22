JawaPos.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) turut menemui Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah elite Partai Gerindra di kediaman Prabowo, di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (22/11).

Pertemuan tersebut berlangsung di Padepokan Garudayaksa, Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, sejak Minggu siang.

Selain Dedi Mulyadi, sejumlah tokoh yang hadir di antaranya Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan Ketua Komisi IV DPR RI sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Titiek Soeharto.

Kemudian, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, serta Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak.

Para tokoh tersebut terlihat meninggalkan kawasan kediaman Presiden Prabowo sekira pukul 18.00 WIB setelah menghadiri pertemuan yang berlangsung sejak siang hari.

Kehadiran Dedi Mulyadi bersama sejumlah petinggi Gerindra tersebut berlangsung di tengah proses persiapan pengajuan dua nama calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.

Meski demikian, belum ada keterangan resmi mengenai agenda maupun materi pembicaraan dalam pertemuan tersebut.

Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyatakan Presiden Prabowo memiliki waktu hingga Rabu (25/11) untuk menyerahkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR RI.