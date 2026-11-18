JawaPos.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad membantah tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepadanya dan memastikan tidak pernah terlibat judi daring maupun praktik mengumbar identitas dan mengintimidasi seseorang (doksing).

"Saya mendukung kebebasan berbicara dan prinsip negara hukum yang menjamin perlindungan bagi setiap warga," kata Dasco dalam unggahan di akun resmi Instagram-nya pada Rabu.

Pernyataan tersebut disampaikan Dasco menanggapi sejumlah narasi yang berkembang dari unggahan-unggahan di media sosial.

Menurut dia, narasi tuduhan kepada dirinya sudah terjadi kesekian kalinya, setiap ada isu yang diperbincangkan.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu pun mengajak publik bijak memilah informasi, berpegang pada fakta, dan tidak mudah terprovokasi oleh kabar yang belum jelas kebenarannya.

Terkait narasi yang menghubungkan dia dengan pemberitaan di salah satu media nasional, Dasco mengatakan media itu tidak pernah secara eksplisit menyebut namanya terlibat judi daring.

"Sehingga saya tidak dapat menempuh jalur ke Dewan Pers maupun ke ranah pidana atas pencemaran nama baik terhadap berita yang juga bukan saya objek utamanya," kata dia.

Kemudian terkait unggahan di media sosial yang secara jelas menyebut namanya terlibat judi daring dengan menafsirkan narasi dari pemberitaan media nasional tersebut, dia akan berdiskusi lebih lanjut dengan pengacaranya.

"Untuk soal doksing, tidak pernah terbersit niat sekalipun untuk melakukan hal itu hingga intimidasi, walaupun apa yg ditujukan kepada saya itu tidak benar. Pola itu sudah sering berulang, seolah-olah saya yang melakukannya," kata dia.

Dasco menambahkan bahwa dia secara prinsip mendukung kebebasan berbicara dan prinsip negara hukum yang menjamin perlindungan bagi setiap warga.