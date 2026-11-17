JawaPos.com - Nama Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad belakangan ini semakin diperbincangkan sebagai salah satu kandidat calon wakil presiden (cawapres) untuk Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Umum Pandu Ekologi Indonesia (PENA) Laurencus Pakpahan menilai, Dasco memiliki pengalaman politik, kapasitas manajerial, problem solver, serta kemampuan membangun komunikasi dengan berbagai kalangan elite yang telah teruji.

kemunculan nama Dasco dan sejumlah kandidat lain tidak lepas dari kosongnya kursi wapres pendamping Prabowo dalam sisa masa jabatan pemerintahan periode 2024-2029.

Laurencus pun menyatakan dukungannya terhadap Dasco untuk mengisi posisi Wakil Presiden RI menggantikan Gibran Rakabuming Raka yang menyatakan berhenti pada 12 November 2026.

"Sufmi Dasco Ahmad adalah figur yang layak dipertimbangkan sebagai Wakil Presiden RI. Pengalaman panjang beliau di parlemen sejak 2014 dan sebagai Wakil Ketua DPR sejak 2019, ditambah kemampuannya membangun komunikasi dengan berbagai kekuatan politik, menjadi modal penting untuk mendampingi Presiden Prabowo," ujarnya kepada wartawan, Selasa (17/11).

Laurencus menilai kelebihan Dasco tidak sebatas pada pengalaman di lembaga legislatif maupun partai.

Dia juga menyoroti kemampuan Dasco dalam menyelesaikan berbagai persoalan, baik yang berkaitan dengan dinamika politik maupun persoalan yang menyentuh kepentingan masyarakat.

Ia mencontohkan peran Dasco dalam memediasi persoalan antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) dan Suster Natalia Situmorang, Bendahara Credit Union (CU) Gereja Katolik Paroki Aek Nabara, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, pada April 2026.

Dalam persoalan tersebut, Dasco memfasilitasi pertemuan antara kedua pihak di Kompleks Parlemen, Senayan.

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Mediasi itu berkaitan dengan dana simpanan umat sebesar Rp 28 miliar yang sebelumnya dilaporkan raib akibat dugaan penggelapan oleh oknum internal bank. Melalui mediasi itu, dana tersebut akhirnya dapat dikembalikan secara utuh.

Selain persoalan perbankan tersebut, Laurencus juga menyinggung keterlibatan Dasco dalam penyelesaian sejumlah persoalan strategis lainnya.

Di antaranya, mediasi lintas kementerian dan pemerintah daerah terkait sengketa batas empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara pada Juni 2025.

Dasco juga disebut berperan menjembatani aspirasi kalangan pekerja, khususnya terkait penanganan buruh terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) dan perjuangan perubahan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu.

Sementara di bidang agraria dan kebencanaan, Laurencus menyoroti peran Dasco dalam mengawal pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Konflik Agraria di DPR RI.

Dia juga menyebut Dasco turut mengoordinasikan upaya penanganan dan pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah Sumatra.

"Pak Dasco bukan sekadar politisi berpengalaman, melainkan manajer politik dan problem solver yang andal. Beliau mampu menerjemahkan visi persatuan Presiden Prabowo menjadi kerja nyata, menjembatani perbedaan tanpa membungkam demokrasi," tegas Laurencus.

Lebih lanjut, Laurencus berpandangan bahwa tantangan geopolitik dunia dan berbagai agenda pembangunan di dalam negeri membutuhkan stabilitas politik yang kuat.

Karena itu, posisi wakil presiden harus diisi sosok yang memiliki kapasitas untuk menjalankan peran strategis dalam pemerintahan.

Dia mengingatkan, wakil presiden tidak semestinya hanya diposisikan sebagai pendamping formal kepala negara.

Sebaliknya, jabatan tersebut membutuhkan figur yang mampu menjadi mitra kerja presiden sekaligus memastikan agenda pemerintahan berjalan efektif.