Gibran Temui Pimpinan MPR, Minta Pengunduran Diri Segera Diproses

JawaPos.com – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani membenarkan telah bertemu dan menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Melalui surat itu, Gibran berharap pengunduran dirinya dari kursi wapres segera diproses oleh MPR.

Surat tersebut diserahkan langsung oleh Gibran saat menemui pimpinan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11).

"Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," kata Muzani.

Dalam pertemuan tersebut, Gibran juga menyampaikan bahwa surat pengunduran dirinya telah diserahkan lebih dahulu kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Surat yang sama, menurut beliau, juga sudah disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto," ungkap Muzani.

Muzani menjelaskan, Gibran meminta agar MPR segera menindaklanjuti surat pengunduran diri tersebut.

Menyikapi permintaan itu, pimpinan MPR akan menggelar rapat untuk membahas tahapan yang harus dilakukan sesuai ketentuan konstitusi.

"Terhadap surat pengunduran diri tersebut, Mas Gibran meminta agar Majelis Permusyawaratan Rakyat segera memproses surat tersebut," ujarnya.

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Setelah rapat pimpinan, MPR juga akan menggelar rapat gabungan yang melibatkan pimpinan fraksi-fraksi di MPR serta kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Forum tersebut akan membahas dan menentukan langkah selanjutnya terkait proses pengunduran diri Gibran.

Muzani menegaskan, proses tersebut harus berjalan dengan memperhatikan ketentuan konstitusi.

MPR memiliki tenggat waktu paling lama 60 hari sejak pengunduran diri untuk menuntaskan proses penentuan Wakil Presiden definitif sebagai pengganti Gibran.

"Kita, menurut konstitusi, punya waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak pengunduran diri tersebut untuk mendapatkan Wakil Presiden definitif pengganti Mas Gibran," jelasnya.

Dengan demikian, MPR mulai mempersiapkan seluruh tahapan yang diperlukan untuk menindaklanjuti surat tersebut.