JawaPos.com - Hari ini tepat bagi zodiak aquarius untuk menghabiskan waktu bersama teman dan keluarga. Mereka akan membawa kebahagiaan bagi aquarius. Perjalanan singkat ini akan bermanfaat dan membantu aquarius mengisi kembali energi dan meremajakan diri.

Jangan stres karena masalah pekerjaan. Manfaatkan hari ini untuk menjalin ikatan dengan orang-orang terdekat dan ciptakan lebih banyak kenangan indah.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius pada Minggu, 29 November 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius sebaiknya menghindari konflik dengan memperhatikan ucapan sendiri. Terkait karir, aquarius akan mendapat apresiasi serta mampu memotivasi orang lain melalui kemampuan komunikasi yang baik.

Sementara itu, berikan afirmasi positif kepada diri sendiri agar lebih percaya diri. Pada sisi keuangan, sebaiknya tunda dulu pembelian properti karena bisa saja muncul beberapa masalah dalam waktu dekat.

Cinta Aquarius

Aquarius perlu berhati-hati, karena pertengkaran dalam hubungan sangat mungkin terjadi. Aquarius dapat menghindari hal ini jika memperhatikan ucapan sendiri.

Tetaplah waspada jika pasangan sedang dalam suasana hati yang buruk. Jangan memperburuk keadaan dari yang seharusnya. Bersikaplah lembut dan penuh perhatian agar aquarius mampu melewati hari ini dengan baik.

Karir Aquarius

Aquarius akan bersinar karena kemampuan komunikasi yang luar biasa. Kekuatan batin aquarius akan terlihat oleh semua orang, sehingga aquarius akan mendapat apresiasi dan mampu memotivasi orang lain.