JawaPos.com - Lulusan pendidikan kesetaraan Paket C menjadi sorotan usai sejumlah anggota DPR diketahui menempuh jalur tersebut dalam masa pendidikannya.

Padahal, tak sedikit lulusan Paket C yang memiliki prestasi akademik tinggi, salah satunya Harsya, yang baru saja diterima di kelas internasional Universitas Gadjah Mada (UGM).

Remaja 18 tahun lulusan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Darussunnah itu berhasil diterima di International Undergraduate Program (IUP) Psikologi UGM.

Perjalanan Harsya menuju kampus impiannya tidak mudah. Pada 10 Maret 2026, saat sedang beristirahat pada siang Ramadan, sebuah pesan dari teman lama masuk ke ponselnya.

Harsya sempat bingung karena pengumuman seleksi IUP UGM seharusnya baru dirilis pada 12 Maret.

Namun, rasa penasaran membuatnya langsung membuka laman resmi penerimaan mahasiswa UGM. Hasilnya, namanya tercantum sebagai salah satu peserta yang lolos.

Kabar tersebut segera disampaikan kepada sang ayah. Bagi Harsya, keberhasilan itu bukan sekadar diterima di kampus impian, melainkan juga pembuktian atas perjuangannya menempuh pendidikan nonformal selama enam tahun.

Ketertarikan Harsya terhadap pendidikan pesantren sudah tumbuh sejak kecil. Setelah menyelesaikan sekolah dasar di Tangerang Selatan, dia meminta orang tuanya mencarikan informasi mengenai pondok pesantren.

Pilihan akhirnya jatuh kepada Pesantren Darussunnah. Di sana, Harsya menempuh pendidikan jenjang SMP hingga SMA selama enam tahun dengan kurikulum akademik yang bernaung di bawah PKBM.

Keputusan tersebut sempat mengundang pertanyaan dari lingkungan sekitar. Sebab, Harsya sebelumnya bersekolah di salah satu SD yang cukup dikenal di Tangerang Selatan.

"Mereka tanya, kan dulu SD-ku lumayan terkenal di Tangsel. Pasti lanjut ke swasta atau sekolah bergengsi, tapi karena aku masuk pesantren mereka nanya. Kenapa masuk pesantren setelah lulus SD?" ceritanya, dikutip dari laman resmi Kemendikdasmen, Senin (24/11).

Tantangan lain muncul ketika memasuki masa transisi Paket B ke Paket C. Beberapa teman dekatnya memilih melanjutkan pendidikan ke sekolah formal sehingga Harsya sempat merasa kehilangan lingkungan yang sudah dikenalnya.

"Aku merasa kayak beda lingkungannya. Karena aku udah kenal karakter teman-teman sebelumnya," kenangnya.

Persoalan yang lebih besar muncul setelah lulus kelas 9. Harsya menyadari bahwa lulusan PKBM tidak dapat mengikuti Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) yang menggunakan jalur nilai rapor sekolah formal.

Ia sempat mencoba mendaftar ke dua sekolah formal demi memperbesar peluang masuk perguruan tinggi negeri. Namun, kedua upaya tersebut belum berhasil.

Harsya akhirnya memutuskan tetap melanjutkan Paket C di Darussunnah. Ia juga meminta izin kepada orang tuanya untuk mengikuti bimbingan belajar tambahan di luar pesantren demi mempersiapkan seleksi perguruan tinggi.

Selama tiga tahun masa SMA, Harsya harus membagi waktu antara kegiatan PKBM, pendidikan pesantren, dan bimbingan belajar. Aktivitasnya dimulai sejak Subuh hingga malam hari.

"Memang pesantren dan PKBM punya jadwal harian padat. Dari Subuh sampai setelah Isya. Pagi sampai zuhur PKBM. Istirahat dari zuhur sampai jam 3, sama abis ashar sampai jam 6, lalu lanjut lagi belajar pesantren Isya," ujarnya.

Pilihan jurusan kuliahnya pun sempat berubah beberapa kali. Mulai dari Kedokteran, Teknik, hingga Sastra Inggris. Namun, pada akhir 2025, dia akhirnya mantap memilih Psikologi UGM.

Persiapan dilakukan dengan memanfaatkan kemampuan bahasa Inggris yang telah diasah sejak TK hingga mengikuti program intensif di PKBM.

Harsya juga menuntaskan hafalan Al-Qur'an 30 juz saat kelas 12 dan meraih nilai tinggi dalam Tes Kemampuan Akademik (TKA).

Tidak hanya belajar mandiri, Harsya juga mendapat dukungan penuh dari tutor PKBM.

Mereka aktif mendata minat peserta didik terhadap perguruan tinggi dan jurusan, menyediakan konsultasi, hingga mengadakan kelas tambahan.

Kesempatan tersebut dimanfaatkan Harsya untuk berlatih menghadapi simulasi wawancara seleksi IUP UGM.

Menurutnya, lingkungan PKBM justru memberikan banyak ruang untuk mengembangkan kemampuan di luar akademik.

"Padahal dengan kurikulum PKBM, ada value proposition dan banyak ruang potensi yang bisa dikembangkan. Aku tidak hanya mendalami satu bidang ilmu, tapi juga berbagai bidang ilmu dan soft skill seperti public speaking, serta kelas intensif baca kitab," tuturnya.

Kini, Harsya sudah menjalani semester pertama di IUP Psikologi UGM. Ia belajar berdampingan dengan mahasiswa lulusan sekolah swasta, sekolah internasional, hingga mahasiswa asing dengan bahasa pengantar perkuliahan Inggris.

Kisah Harsya menjadi salah satu gambaran bahwa pendidikan kesetaraan bukan penghalang untuk meraih prestasi akademik.

Apalagi, belakangan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengungkapkan cerita salah satu pengelola PKBM di Majalengka yang menyebut banyak anggota dewan juga merupakan lulusan Paket C.