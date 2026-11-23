JawaPos.com - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) sedang mematangkan implementasi rencana kuliah gratis di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Indonesia. Hal itu sendiri menjadi arahan dari Presiden RI Prabowo Subianto.

Dikonfirmasi di Jakarta, Senin (23/11), Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Kemdiktisaintek Khairul Munadi menjelaskan bahwa kebijakan kuliah gratis di PTN masih dalam tahap pembahasan dan penyusunan formulasi.

"Untuk isu ataupun hal kuliah gratis, ini memang masih dalam proses pembahasan. Jadi, masih dieksplorasi formulasinya," katanya.

Dirjen Khairul menyebut pihaknya telah melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak terkait untuk mengkaji berbagai alternatif penerapan kebijakan, mulai dari opsi ideal dengan cakupan menyeluruh, opsi moderat dengan sasaran yang lebih terarah, hingga opsi esensial dengan cakupan minimal. Penentuan skema kebijakan akan mempertimbangkan hasil pembahasan lebih lanjut.

Mengenai hal ini, Ketua Komisi X DPR RI, Agung Widyantoro meminta adanya kesiapan perguruan tinggi dalam menghadapi rencana kebijakan kuliah gratis di PTN.

Ia juga ingin memperoleh gambaran mengenai efektivitas pelaksanaan akreditasi, konsistensi standar penilaian, transparansi proses, serta beban pembiayaan yang ditanggung perguruan tinggi, khususnya PTS kecil dan menengah.

Agung menekankan pentingnya memperhatikan keberlanjutan seluruh ekosistem pendidikan tinggi dalam merumuskan kebijakan perluasan akses pendidikan.

Menurutnya, PTS memiliki kontribusi besar dalam mendukung penyelenggaraan dan pemerataan pendidikan tinggi di Indonesia.

"Prinsipnya, perluasan akses melalui PTN harus tetap memperhatikan keberlangsungan ekosistem pendidikan tinggi secara keseluruhan," ujar Agung.

Sementara, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Kurniasih Mufidayati menekankan bahwa baik penguatan standar mutu akreditasi maupun wacana pembiayaan kuliah gratis memerlukan kajian komprehensif sebelum diimplementasikan.

"Meskipun sudah ada benchmark dari negara lain, penerapannya di Indonesia tidak bisa dilakukan secara serta-merta. Terkait pembiayaan dan akses pendidikan tinggi yang ditanggung pemerintah, baik di PTN maupun PTS, perlu kajian mendalam. Kami menunggu masukan serta pertimbangan konkret dari pihak PTN BH, PTN BLU, hingga politeknik," ucap Kurniasih.

Diketahui sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajarannya agar program pendidikan gratis di PTN dapat disiapkan secepat mungkin dengan tetap mempertimbangkan tahapan pelaksanaan dan kemampuan fiskal negara.

Hal tersebut dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden di Istana Merdeka, Jakarta pada Rabu (23/9), sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden mengenai pendidikan negeri gratis hingga jenjang perguruan tinggi.

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