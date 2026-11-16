Kemenag dan UI Bedah Peran Agama Hadapi Tantangan AI

JawaPos.com - Kementerian Agama (Kemenag) RI bersama Universitas Indonesia (UI) membedah persinggungan antara studi keagamaan, sains, dan disrupsi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) melalui Diskusi Publik Road to AICIS+ 2026.

Forum bertajuk "Agama dalam Dinamika Global: Geopolitik, Ekonomi, Teknologi, dan Kemanusiaan" ini digelar di Gedung Science Techno Park Lantai 1 UI, Depok, Senin (16/11).

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian roadshow menuju puncak perhelatan Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS+) 2026.

Nantinya, puncak konferensi internasional tersebut akan dipusatkan di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon (UINSSC).

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI Amien Suyitno menuturkan, penyelenggaraan AICIS+ 2026 dirancang untuk keluar dari pakem kajian keislaman konvensional.

Dengan merangkul perguruan tinggi umum seperti UI dan UGM, Kemenag berupaya membangun titik temu lintas disiplin antara studi agama, ilmu sosial, sains, dan teknologi mutakhir.

"Kita ingin AICIS 2026 berbeda. Meskipun sebelumnya sudah mengusung konsep 'plus', ke depan kita ingin terjadinya perjumpaan keilmuan dan berbagai bidang riset yang betul-betul terintegrasi. Tidak semata-mata bicara tentang kajian agama, tetapi juga kajian keilmuan kemanusiaan hingga ilmu sains yang berkembang hari ini," ujar Prof. Amien Suyitno.

Menurutnya, sinergi antarperguruan tinggi menjadi kunci untuk meruntuhkan ego sektoral di lingkungan akademik.

Dengan meleburkan batas keilmuan, hasil riset diharapkan mampu menjawab persoalan nyata masyarakat global, mulai dari isu kemanusiaan hingga pesatnya perkembangan AI.

"Supaya tidak ada satu ego kelembagaan maupun ego keilmuan. Jadikan momentum AICIS 2026 untuk bersama-sama mengerjakan kajian riset yang berdampak, sehingga pada muaranya bisa menyelesaikan isu-isu kemanusiaan, isu-isu teknologi, termasuk isu terkait AI," tambahnya.

Inisiatif kolaborasi lintas disiplin ini disambut hangat oleh pihak Universitas Indonesia.

Wakil Rektor Bidang Akademik sekaligus Pelaksana Harian (Plh.) Rektor UI Mahmud Sudibandriyo menegaskan dukungan penuh kampusnya karena arah AICIS+ 2026 beririsan langsung dengan visi institusi.

"Kami dari UI tentu sangat men-support adanya AICIS ini, karena sebagaimana moto Universitas Indonesia juga 'Unggul Berdampak'. Jadi tidak hanya unggul dari segi penemuan-penemuan dan penelitiannya, tetapi juga harus berdampak kepada masyarakat. Ini sinergis dengan apa yang dilaksanakan oleh AICIS," tutur Mahmud Sudibandriyo.

Selain paparan kunci dari Dirjen Pendidikan Islam dan sambutan Plh. Rektor UI, sesi diskusi publik ini juga mempertemukan para pemangku kebijakan dengan akademisi dari berbagai latar belakang keilmuan.

Turut hadir sebagai narasumber dalam forum tersebut Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kemenag RI Prof. Dr. Phil. Sahiron, M.Ag.