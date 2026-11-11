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Penulis: Tazkia Royyan Hikmatiar
Kamis, 12 November 2026 | 02.03 WIB

Tunjangan Profesi Guru 2026 untuk 263 Ustaz Cair, Total Rp 6,3 Miliar

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Ilustrasi: Seorang Ustaz saat mengajar siswa madrasah di lingkungan masjid. (Humas Kemenag)

JawaPos.com - Kementerian Agama (Kemenag) telah mencairkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) 2026 senilai total Rp 6,3 miliar. Tunjangan tersebut diberikan kepada 263 ustaz yang mengajar di Satuan Pendidikan Muadalah (SPM) dan Pendidikan Diniyah Formal (PDF). 

Direktur Jenderal Pesantren Kemenag Basnang Said mengatakan, TPG merupakan bentuk apresiasi pemerintah terhadap peran ustaz dalam mendidik santri. Pemerintah juga berupaya memperluas jumlah penerima tunjangan pada tahun mendatang.

“Kami berharap penyaluran TPG ini memberikan dukungan terhadap kesejahteraan para ustaz dan menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pengabdian di lingkungan pesantren,” kata Basnang dalam keterangannya, Rabu (11/11).

Basnang mengungkapkan, selama ini banyak ustaz di SPM dan PDF yang menerima bisyarah atau imbalan mengajar dengan nominal terbatas. Besarannya bergantung pada kemampuan keuangan yayasan maupun pesantren dan masih jauh di bawah upah minimum regional.

Karena itu, pemerintah berharap pencairan TPG dapat membantu memperbaiki kesejahteraan para ustaz. Dukungan tersebut sekaligus diharapkan mendorong pesantren meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan.

Sementara itu, Direktur Bina Pendidikan Muadalah dan Pendidikan Diniyah Formal Mastuki menjelaskan, jumlah penerima TPG tahun ini mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Penyaluran tunjangan dilakukan setiap triwulan atau empat kali dalam setahun. Jumlah penerima relatif sama pada setiap tahap pencairan, meskipun terdapat perubahan data karena sejumlah penerima memasuki masa pensiun, meninggal dunia, maupun pindah tugas.

Sebanyak 263 ustaz yang menerima TPG telah ditetapkan melalui keputusan Direktorat Jenderal Pesantren. Mereka berasal dari sejumlah daerah, mulai Aceh, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), hingga wilayah Sumatera dan Sulawesi.

Mastuki menegaskan, perhatian terhadap kesejahteraan ustaz SPM dan PDF perlu terus ditingkatkan. Sebab, kedua jenis lembaga pendidikan tersebut memiliki karakteristik pembelajaran yang berbeda dibandingkan madrasah maupun sekolah umum.

Pendidikan Muadalah Salafiyah, misalnya, mengintegrasikan pembelajaran kitab kuning dengan pendidikan formal. Sementara itu, Muadalah Muallimin memadukan pengajaran ilmu keislaman dengan pengetahuan umum.

Menurut Mastuki, kualitas ustaz menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan mutu pendidikan yang diterima santri. Melalui pemberian TPG, Kemenag berharap kesejahteraan tenaga pendidik semakin baik sehingga kualitas pendidikan pesantren turut meningkat.

Editor: Kuswandi
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TPG 2026 cairkemenagtunjangan profesi guru

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