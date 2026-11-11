Perkuat Literasi sejak SD, Kemendikdasmen Beri Paket Sarana Menulis

JawaPos.com - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyalurkan bantuan paket sarana keterampilan menulis bagi murid kelas 1 dan 2 jenjang pendidikan SD di seluruh Indonesia. Bantuan itu untuk memperkuat kompetensi menulis sekaligus literasi murid sejak dini.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan, program tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan keterampilan membaca dan menulis anak sejak jenjang pendidikan dasar.

“Salah satu hal yang menjadi prinsip dalam pembelajaran di sekolah dasar adalah calistung, membaca, menulis, dan berhitung. Itu sudah bisa kami kenalkan sejak taman kanak-kanak dan ditingkatkan mulai dari kelas awal sekolah dasar,” kata Mendikdasmen Abdul Mu'ti seperti dilansir dari Antara.

Dia menjelaskan, kemampuan menulis tidak sekadar melatih anak merangkai huruf dengan menggunakan keterampilan tangan, namun juga mengembangkan kemampuan berpikir, bernalar, dan kreativitas.

Menurut Mu'ti, menulis merupakan bagian dari kemampuan anak dalam mengekspresikan gagasan, pikiran, dan perasaan melalui bahasa sesuai dengan tahap perkembangannya.

Oleh karena itu, pihaknya menilai kemampuan membaca, menulis, dan berhitung perlu dikembangkan secara terintegrasi karena menjadi keterampilan dasar yang turut menentukan capaian pendidikan anak pada jenjang berikutnya.

Guna mendukung hal tersebut, pihaknya lantas menyalurkan bantuan paket sarana keterampilan menulis kepada 147.743 satuan pendidikan SD di seluruh Indonesia dengan total jumlah penerima manfaat sebanyak 8.016.308 yang merupakan murid kelas 1 dan 2.

Mu'ti mengatakan bantuan hingga saat ini telah disalurkan kepada 143.774 sekolah atau mencapai 97,3 persen dari total sasaran, dengan jangkauan 7.866.346 murid.