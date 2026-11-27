JawaPos.com - Sejumlah perilaku yang kerap dinilai kurang sopan dalam interaksi sosial, seperti menyela pembicaraan atau terlihat tidak fokus, ternyata bisa berkaitan dengan attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD), bukan semata-mata sikap acuh tak acuh.

Memahami latar belakang neurologis maupun psikologis di balik kebiasaan tersebut membantu masyarakat menyikapi dinamika komunikasi dengan lebih objektif.

Menurut National Institute of Mental Health, orang dewasa dengan ADHD sering menghadapi tantangan dalam pengendalian impuls, mempertahankan perhatian, daya ingat, serta manajemen waktu.

Dengan demikian, respons yang tampak kasar belum tentu mencerminkan ketidaksopanan atau kurangnya rasa hormat terhadap lawan bicara.

Seperti dikutip dari YourTango, mengenali pola perilaku yang kerap disalahartikan ini dapat membantu mengurangi kesalahpahaman dalam relasi personal maupun profesional.

Berikut adalah lima kebiasaan yang sering dianggap tidak sopan namun berpotensi menjadi tanda ADHD.

1. Menginterupsi Orang Lain Saat Berbicara

Kebiasaan memotong pembicaraan sering kali dipersepsikan sebagai tindakan tidak sopan karena dianggap mengabaikan giliran bicara orang lain. Seseorang dapat langsung masuk ke tengah diskusi untuk menyampaikan topik baru atau mengarahkan fokus pada dirinya sendiri.

Profesor psikologi di Universitas Syracuse, Kevin Antshel, menjelaskan bahwa individu dengan ADHD cenderung menyela akibat kesulitan mengontrol impuls serta memantau perilaku sendiri. Dorongan untuk segera menyampaikan gagasan membuat mereka langsung berbicara tanpa sempat mempertimbangkan dampaknya bagi lawan bicara.

2. Melihat ke Sekitar Saat Percakapan Berlangsung

Pandangan yang kerap teralihkan ke lingkungan sekitar atau layar ponsel selama mengobrol sering disalahartikan sebagai tanda bosan atau tidak menghargai. Padahal, gangguan atensi tersebut dapat dipicu oleh kepekaan otak terhadap berbagai rangsangan di sekitar.

Sebuah riset tahun 2023 yang dimuat di PLOS ONE oleh psikolog kognitif Han Zhang dan rekan-rekannya menemukan keterkaitan antara tingkat mudah teralihkannya perhatian dan gejala ADHD yang dilaporkan. Respons tersebut mencerminkan cara otak memproses stimulus lingkungan, bukan ketidaktertarikan pada topik obrolan.

3. Lupa Nama Orang atau Informasi Penting

Kesulitan mengingat nama kenalan, jadwal janji temu, maupun letak barang sering dianggap sebagai bentuk kurangnya perhatian. Namun, pada penderita ADHD, kondisi ini dapat berkaitan dengan keterbatasan memori kerja yang berfungsi menyimpan informasi jangka pendek.

Kesulitan otak dalam menyaring gangguan juga membuat pembentukan ingatan jangka panjang menjadi lebih menantang. Faktor ini bukan berarti seseorang tidak peduli terhadap orang lain atau informasi penting.

4. Membatalkan Rencana pada Menit-Menit Terakhir

Pembatalan janji secara mendadak kerap memicu kekecewaan karena dianggap tidak komitmen atau meremehkan waktu orang lain. Bagi individu dengan ADHD, situasi ini dapat berkaitan dengan kecenderungan menunda pekerjaan serta kesulitan mengatur waktu.

Dalam tulisannya di Psychology Today, konselor profesional berlisensi Ugochukwu Uche menguraikan bahwa sebagian penderita ADHD mengandalkan tekanan tenggat waktu yang kian dekat untuk menuntaskan tugas. Ketika urusan penting tertunda hingga detik terakhir, rencana pertemuan terpaksa dibatalkan demi menyelesaikan tanggung jawab tersebut.

5. Tiba-Tiba Mengubah Topik Pembicaraan

Mengalihkan arah obrolan secara mendadak tanpa transisi jelas terkadang membuat lawan bicara merasa terabaikan atau bingung. Perilaku ini dapat muncul akibat kesulitan mengendalikan impuls sekaligus menjaga kesabaran menunggu giliran bicara.