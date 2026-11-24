JawaPos.com - Kebiasaan anak memilih-milih makanan atau 'picky eater' tidak boleh dianggap sepele jika berlangsung dalam waktu lama. Selain berisiko membuat berat badan sulit bertambah, pola makan yang buruk dan berkepanjangan dapat mengganggu pertumbuhan anak hingga meningkatkan risiko stunting.

Guru Besar Pangan dan Gizi Masyarakat IPB University Prof. Dr. Ir. Ali Khomsan, M.S., menjelaskan kondisi tersebut berkaitan dengan masalah kekurangan asupan gizi yang berlangsung secara kronis.

Menurut Ali, anak yang mengalami picky eater dalam waktu singkat belum tentu menghadapi masalah pertumbuhan serius. Namun, orang tua perlu lebih waspada ketika kebiasaan menolak makanan terjadi selama berbulan-bulan hingga menyebabkan berat badan anak tidak mengalami kenaikan.

Sebab, salah satu indikasi awal gangguan pertumbuhan adalah 'underweight' atau berat badan anak yang berada di bawah standar usianya. Apabila kondisi tersebut berlangsung lama, risiko anak mengalami stunting semakin besar.

"Picky eater itu kalau berlangsung sebentar, insyaallah nggak apa-apa. Tapi ketika berbulan-bulan dia picky eater, makannya sedikit-sedikit, mengalami problem badan, anak itu pasti pemunculan utamanya adalah underweight," jelas Ali ditemui JawaPos.com di Jakarta, Selasa (24/11) pagi.

Meski demikian, Ali menegaskan bahwa anak yang memiliki berat badan rendah tidak otomatis mengalami stunting. Ada sejumlah faktor yang menentukan apakah masalah kekurangan berat badan tersebut akan berkembang menjadi gangguan pertumbuhan tinggi badan.

Underweight Bukan Berarti Stunting

Ali menjelaskan, underweight dan stunting merupakan dua kondisi berbeda yang memiliki indikator pengukuran masing-masing.

Underweight berkaitan dengan berat badan anak, sedangkan stunting ditentukan berdasarkan tinggi badan menurut umur. Karena itu, anak yang terlihat kurus belum tentu mengalami stunting.

"Kalau saya bicara stunting itu bicara tinggi badan, kalau saya bicara underweight itu bicara berat badan. Sehingga saya tidak bisa mengatakan, oh anaknya kurus, jadi pasti stunting," terangnya.

Menurut Ali, berat badan rendah dapat menjadi tanda awal adanya masalah asupan gizi. Jika kekurangan makanan berlangsung terus-menerus, pertumbuhan anak berpotensi ikut terganggu.

Lamanya kondisi tersebut terjadi dan tingkat keparahan kekurangan gizi menjadi faktor penting. Apabila underweight semakin berat dan berlangsung dalam waktu panjang, risiko terjadinya stunting juga meningkat.

Dengan kata lain, anak yang sesekali mengalami penurunan berat badan belum tentu mengalami gangguan pertumbuhan jangka panjang. Namun, orang tua perlu segera memperhatikan apabila berat badan anak tidak bertambah selama beberapa bulan.

Berat Badan Anak Perlu Dipantau Setiap Tiga Bulan

Untuk mendeteksi masalah pertumbuhan sejak dini, Ali mengingatkan pentingnya pemantauan berat dan tinggi badan anak secara berkala.

Berat badan sebaiknya diukur setiap tiga bulan agar orang tua dapat mengetahui tren pertumbuhan anak. Jika selama dua hingga tiga bulan berat badan tidak mengalami kenaikan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian.

Sementara itu, pengukuran tinggi badan tidak harus dilakukan setiap bulan. Menurut Ali, interval tiga hingga enam bulan lebih tepat untuk melihat perubahan tinggi badan secara lebih akurat.

Hal ini karena pertumbuhan tinggi badan anak berlangsung relatif lambat, yakni sekitar 1–1,5 sentimeter per bulan. Pengukuran yang terlalu sering berisiko menghasilkan gambaran pertumbuhan yang kurang tepat apabila prosedur pengukurannya tidak konsisten.

Pemantauan tersebut penting agar orang tua tidak terlambat mengetahui gangguan pertumbuhan. Terlebih, anak yang mengalami masalah asupan makanan dalam waktu lama bisa mengalami perlambatan pertumbuhan tanpa disadari.

Pola Asuh dan Infeksi Juga Berpengaruh

Lebih jauh, Ali mengingatkan bahwa stunting bukan persoalan yang bisa diselesaikan hanya melalui pendekatan kesehatan. Ada sejumlah faktor yang saling berkaitan, mulai dari kecukupan makanan, pola asuh, kondisi ekonomi keluarga hingga infeksi yang dialami anak.

Bahkan, anak dari keluarga dengan kondisi ekonomi relatif mampu tetap berisiko mengalami stunting apabila kebutuhan gizi dan pola pengasuhannya tidak diperhatikan.

Ali menilai, persoalan tersebut memperlihatkan bahwa kecukupan ekonomi saja tidak selalu menjamin anak memperoleh asupan gizi yang sesuai dengan kebutuhan pertumbuhannya.

Karena itu, kebiasaan makan anak perlu mendapat perhatian sejak dini. Orang tua tidak cukup hanya memastikan anak makan setiap hari, tetapi juga perlu memperhatikan jumlah, variasi, dan kecukupan gizinya.

Anak yang mengalami picky eater perlu mendapatkan pendampingan agar kebiasaan memilih makanan tidak berlangsung berkepanjangan. Jika berat badan sulit bertambah atau pertumbuhan terlihat stagnan, orang tua sebaiknya berkonsultasi dengan tenaga kesehatan untuk mengetahui penyebabnya.

Dengan pemantauan rutin dan pola asuh yang tepat, masalah pertumbuhan dapat dikenali lebih awal sebelum berkembang menjadi gangguan gizi yang lebih serius.

Berkaitan dengan stunting, selain peran wajib pemerintah dalam pengentasannya, sejumlah pihak juga ikut andil. Salah satunya Nestle.

Jennifer Handaja, Market Nutrisionist Lead Nestle Indonesia menyebut, setahun terakhir, pihaknya ambil bagian dalam penanganan stunting di tiga wilayah yakni Pasuruan, Batang dan Karawang.

Dalam kesempatan yang sama, dia menyebut, yang perlu dilakukan untuk perbaikan gizi anak secara berkelanjutan ada beberapa yang perlu diketahui. Pertama, pola makan seimbang, kedua pengetahuan untuk mendukung praktik sehari-hari dan ketiga, penguatan kader untuk mendampingi lebih lanjut orang tua mengimplentasikan gizi anak.

"Kami melakukan pendampingan gizi dengan intervensi gizi. Tidak hanya itu, kami memberikan pendampingan kepada keluarga mengenai gizi seimbang, jajanan yang baik untuk anak sesuai usia bahkan memberikan edukasi kepada ibu hamil karena tahap kehamilan juga berpengaruh dalam kondisi gizi anak," kata Jennifer.

Intervensi gizi terintegrasi selama enam bulan (Jul 2025 -Jan 2026) bersama lintas sektor dilakukan terhadap 598 Anak dengan berat badan kurang, usia 1-4 tahun di Karawang, Batang dan Pasuruan.

Hasilnya, masyarakat dikatakat. cukup mampu bertahan dan mengubah kebiasaan di masyarakat untuk praktik gizi yang baik bagi anak.