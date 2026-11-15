Orang Tua Perlu Jadi Tempat yang Aman bagi Anak

JawaPosm.com - Pencegahan pergaulan negatif dan seks bebas tidak bisa hanya mengandalkan larangan. Anak membutuhkan lingkungan keluarga yang dapat memberikan rasa aman, perhatian, serta ruang untuk bertanya mengenai persoalan yang mungkin sulit mereka bicarakan.

Salah satu yang perlu diberi perhatian orang para orang tua adalah memberikan pendidikan seks sejak usia dini. Mulai dari mengajarkan bagian tubuh mana saja yang boleh disentuh oleh orang lain hingga bagian yang tidak boleh disentuh.

Ketika anak memasuki usia remaja, pembahasan dapat diperluas mengenai pubertas, menstruasi, mimpi basah, hubungan yang sehat, persetujuan atau consent, kehamilan, infeksi menular seksual, serta konsekuensi perilaku seksual berisiko.

Orang tua perlu memahami bahwa pendidikan seks bukanlah upaya mendorong anak melakukan aktivitas seksual. Sebaliknya, edukasi yang tepat membantu anak memahami tubuh, batasan pribadi, persetujuan, serta risiko yang harus dihindari.

Baca Juga:7 Tips Orang Tua Cegah Pergaulan Negatif dan Seks Bebas pada Remaja

Apabila anak mengaku mengalami pelecehan, kekerasan, pemaksaan, atau eksploitasi seksual, orang tua harus mendengarkan dan mempercayai ceritanya tanpa menyalahkan korban. Utamakan keselamatan anak dan cari bantuan profesional melalui tenaga kesehatan, psikolog, atau lembaga perlindungan anak.

Hubungan yang dekat antara orang tua dan anak menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun perlindungan. Anak yang mendapatkan perhatian dan edukasi memadai diharapkan lebih mampu mengenali risiko, menjaga dirinya, serta berani meminta pertolongan ketika menghadapi situasi yang tidak aman.

Kenali Tanda Anak Mengalami Masalah Pergaulan Selain melakukan pencegahan, orang tua perlu peka terhadap perubahan perilaku anak. Beberapa perubahan yang patut diperhatikan antara lain:

1. Anak mendadak menarik diri dari keluarga dan lingkungan pertemanan sebelumnya.

2. Perubahan suasana hati yang berlangsung terus-menerus.

3. Menjadi sangat tertutup mengenai aktivitas atau hubungan tertentu.

4. Mengalami penurunan prestasi dan kehilangan minat terhadap kegiatan yang sebelumnya disukai.

5. Terlihat takut, tertekan, atau gelisah ketika menerima pesan maupun panggilan dari seseorang.

6. Menunjukkan perubahan perilaku setelah berinteraksi dengan lingkungan tertentu.

Namun, perubahan tersebut tidak otomatis berarti anak terlibat dalam pergaulan negatif atau perilaku seksual berisiko. Perubahan perilaku juga dapat dipengaruhi persoalan akademis, perundungan, tekanan psikologis, atau masalah lainnya.