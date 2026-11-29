JawaPos.com - Lepas E6 EV menawarkan pilihan warna eksterior yang tidak hanya mempercantik tampilan kendaraan, tetapi juga menjadi bagian dari ekspresi personal penggunanya.

Salah satu pilihan yang menarik perhatian adalah Lightning Orange, warna oranye yang ditawarkan secara eksklusif untuk varian Passion dengan jumlah terbatas, yakni hanya 20 unit.

Warna tersebut menjadi salah satu dari empat pilihan eksterior Lepas E6 EV. Selain Lightning Orange, tersedia pula Aviation Silver, Carbon Crystal Black, dan New Khaki White yang masing-masing memiliki karakter visual berbeda.

Vice Country Director Lepas Indonesia Temmy Wiradjaja mengatakan, pilihan desain kendaraan dapat menjadi salah satu cara seseorang menunjukkan karakter dan preferensi pribadinya.

“Kendaraan dapat menjadi bagian dari cara seseorang mengekspresikan dirinya dalam keseharian. Mulai dari pilihan warna eksterior, perpaduan interior, hingga suasana kabin yang tercipta, setiap detail memberikan pengalaman yang lebih personal. Melalui Lepas E6 EV, pendekatan tersebut hadir dalam perpaduan desain dan kenyamanan yang memungkinkan setiap individu menikmati mobilitas dengan karakter serta gaya mereka sendiri,” ujar Temmy, dikutip Minggu (29/11).

Lightning Orange menyasar pengguna yang menyukai tampilan mencolok dan berani tampil berbeda. Warna ini memberikan kesan energik dan ekspresif, sekaligus menjadi pembeda dibandingkan pilihan warna lainnya.

Untuk mendapatkan warna tersebut, konsumen perlu menambah Rp10 juta dari harga on the road (OTR) standar Lepas E6 EV yang dibanderol Rp479,9 juta.

Selain Lightning Orange, kedepannya Lepas juga menyiapkan warna Windsor Amethyst Purple yang nantinya akan tersedia khusus untuk varian Passion.

Tidak hanya menawarkan variasi eksterior, Lepas E6 EV juga memberikan pilihan personalisasi pada bagian kabin. Tersedia Black Interior dengan konsep satu warna serta kombinasi Black dan Brown yang khusus ditawarkan pada varian Passion.

Pengguna juga dapat menyesuaikan suasana kabin melalui 256 pilihan warna ambient lighting. Fitur tersebut memungkinkan pencahayaan interior diatur sesuai preferensi dan suasana hati.

Untuk menunjang hiburan selama perjalanan, Lepas E6 EV dibekali sistem audio premium Sony dengan delapan speaker. Kenyamanan penumpang turut diperhatikan melalui penggunaan material kursi dengan konstruksi sembilan lapisan.