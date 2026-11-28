JawaPos.com - BYD menggelar sesi Tech Talk di booth mereka dalam ajang Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2026. Mengangkat tema teknologi BYD TiTAN 7 DM dan FLASH Charging.

Sesi tersebut membahas teknologi kendaraan elektrifikasi hingga pengembangan infrastruktur pengisian daya.

Head of Product PT BYD Motor Indonesia Bobby Bharata menjelaskan, TiTAN 7 DM mengusung teknologi Dual Mode (DM) yang mengintegrasikan tenaga listrik dan mesin bensin dalam satu sistem. Teknologi tersebut dirancang untuk memenuhi kebutuhan mobilitas harian hingga perjalanan jarak jauh.

"Melalui teknologi DM-p, TiTAN 7 DM menghadirkan karakter performa yang lebih tangguh, sambil tetap mengedepankan efisiensi," ungkal Bobby.

BYD TiTAN 7 DM hadir sebagai SUV tujuh penumpang dengan dua pilihan varian, yakni Premium DM-i dan Performance DM-p.

Keduanya memiliki karakter berbeda. DM-i mengutamakan efisiensi dan kenyamanan, sedangkan DM-p berorientasi pada performa dengan dukungan sistem penggerak semua roda atau all-wheel drive (AWD).

Teknologi Dual Mode memiliki tiga konfigurasi, yaitu DM-i untuk efisiensi, DM-p untuk performa, serta DMO yang dikembangkan untuk kebutuhan off-road.

Pada TiTAN 7 DM, sistem tersebut memadukan mesin bensin 1.500 cc turbo dengan tenaga maksimum 110 kW atau 150 PS. Khusus varian Performance DM-p AWD, motor listrik menghasilkan tenaga maksimum 360 kW atau 489 PS dengan torsi 630 Nm.

Untuk kapasitas baterai, varian Performance DM-p menggunakan baterai 35,6 kWh dengan jarak tempuh listrik murni hingga 155 km berdasarkan standar NEDC. Sementara itu, Premium DM-i memiliki baterai 26,6 kWh dengan jarak tempuh listrik hingga 110 km. Kedua varian menggunakan BYD Blade Battery.

Teknologi untuk Berbagai Kondisi Jalan Dalam sesi Tech Talk tersebut, BYD juga memaparkan sejumlah teknologi pendukung kenyamanan dan pengendalian TiTAN 7 DM.

Kedua varian memiliki ground clearance 205 mm dan kemampuan melewati genangan air hingga 600 mm. Pilihan mode berkendara juga disesuaikan dengan karakter masing-masing varian.

Premium DM-i memiliki empat mode berkendara, yaitu ECO, Normal, Sport, dan Racing, serta Snow Terrain Mode. Sementara itu, Performance DM-p dilengkapi delapan mode berkendara, termasuk Mountain, Muddy, dan Sand untuk menghadapi berbagai kondisi medan.

Khusus varian AWD, tersedia fitur Leopard U-Turn yang membantu pengemudi bermanuver di jalan sempit atau ruang parkir terbatas. Sistem ini mengatur pergerakan roda untuk membantu memperkecil radius putar kendaraan.

Varian Performance juga dibekali suspensi DiSus-C untuk meningkatkan pengendalian dan mengurangi limbung ketika kendaraan melewati tikungan maupun jalan dengan kontur tidak rata.

Dari sisi keselamatan, TiTAN 7 DM menggunakan struktur rangka monokok dengan baja berkekuatan tinggi. Perangkat keselamatannya mencakup tujuh airbag, 20 fitur Advanced Driver Assistance System (ADAS), serta High Speed Tire Burst Assist khusus varian AWD.

Bahas Teknologi FLASH Charging Selain TiTAN 7 DM, Tech Talk BYD di GJAW 2026 juga membahas teknologi FLASH Charging. Dalam sesi ini, BYD memperlihatkan penerapan teknologi pengisian daya tersebut melalui model M6.

Head of Flash Charging PT BYD Motor Indonesia Ubaedilah menjelaskan, pengembangan ekosistem kendaraan listrik perlu diikuti dengan solusi pengisian daya yang semakin praktis bagi pengguna.

"Pengembangan teknologi pengisian daya perlu berjalan beriringan dengan edukasi dan dukungan layanan bagi konsumen," ujar Ubaedilah.

FLASH Charging menjadi bagian dari pengembangan teknologi pengisian daya BYD untuk mendukung kemudahan penggunaan kendaraan listrik. BYD juga memaparkan potensi penerapannya pada lebih banyak model kendaraan listrik ke depan.

Untuk mendukung pengembangan infrastruktur, BYD telah menjajaki kolaborasi dengan Pertamina Patra Niaga melalui pemanfaatan jaringan Green Energy Station (GES).