JawaPos.com - Suzuki Motor Corporation resmi memperkenalkan mobil listrik kompak global pertamanya, Suzuki Ignis EV. Diperkenalkan melalui acara world premiere yang disiarkan secara daring pada 25 November 2026.

Suzuki Ignis EV menjawab kebutuhan mobilitas harian dengan kendaraan listrik berukuran ringkas. Model ini juga diposisikan sebagai pilihan bagi konsumen yang ingin beralih dari mobil bermesin pembakaran internal maupun kendaraan berukuran besar ke mobil listrik yang lebih praktis.

Suzuki menjadwalkan penjualan perdana Ignis EV di Eropa dan sejumlah pasar global lainnya mulai musim panas 2027.

Representative Director dan President Suzuki Motor Corporation Toshihiro Suzuki mengatakan, Ignis EV menjadi langkah baru perusahaan dalam mengembangkan kendaraan listrik untuk pasar global.

Mobil tersebut menggabungkan pengalaman Suzuki selama puluhan tahun dalam merancang kendaraan berukuran kecil dengan filosofi Sho-Sho-Kei-Tan-Bi.

Filosofi tersebut memiliki arti lebih kecil, lebih sedikit, lebih ringan, lebih pendek, dan indah. Prinsip itu diterapkan untuk menghasilkan kendaraan yang ringkas, efisien, tetapi tetap menawarkan ruang kabin yang memadai.

“Dengan memanfaatkan keahlian tata letak yang diasah melalui pengembangan kendaraan mini Jepang, mobil ini menghadirkan bodi ringan dan kompak yang efisien serta mudah bermanuver, sekaligus kabin yang lapang,” katanya.

Desain dan Interior Suzuki Ignis EV Dari segi desain, Suzuki mengusung tiga konsep utama pada Ignis EV, yakni Smart, Iconic, dan Cozy. Karakter tersebut terlihat melalui garis bodi yang mengalir, atap bergaya floating roof, serta lampu LED depan dan belakang dengan pola grafis menyerupai angka digital.

Masuk ke bagian interior, Suzuki menghadirkan suasana kabin yang mengutamakan kenyamanan.

Dasbor memiliki desain membulat yang terhubung dengan panel pintu. Selain itu, terdapat layar beresolusi tinggi berukuran lebar dan tempat penyimpanan dengan sentuhan desain menyerupai keramik.

Spesifikasi dan Performa Suzuki Ignis EV Beralih ke sektor teknis, Suzuki Ignis EV menggunakan platform khusus kendaraan listrik HEARTECT-e.

Platform tersebut dirancang dengan penempatan baterai di bawah lantai untuk menghasilkan struktur bodi yang ringan sekaligus kokoh.

Mobil listrik ini memiliki dimensi panjang 3.570 mm, lebar 1.565 mm, dan tinggi 1.635 mm. Sementara jarak sumbu rodanya mencapai 2.460 mm dengan ground clearance 150 mm.

Untuk menunjang kelincahan saat digunakan di perkotaan, Ignis EV memiliki radius putar hanya 4,5 meter.

Sistem penggeraknya mengandalkan eAxle yang mengintegrasikan motor listrik, inverter, dan gigi reduksi dalam satu unit. Tenaganya bersumber dari baterai lithium iron phosphate (LFP) berkapasitas 26 kWh.

Kombinasi tersebut mampu menghasilkan tenaga maksimal 67 kW atau setara 91 PS, dengan torsi puncak 133 Nm. Meski begitu, Suzuki belum mengumumkan angka jarak tempuh maksimal maupun kemampuan akselerasi Ignis EV.

Untuk menunjang kenyamanan dan stabilitas berkendara, Suzuki membekali mobil ini dengan suspensi yang dikembangkan khusus untuk platform kendaraan listrik. Tersedia pula sistem pengereman regeneratif dan electric brake booster.

Karakter pedal akselerator turut dirancang agar memberikan respons yang natural dan familiar. Hal ini ditujukan untuk memudahkan pengemudi yang sebelumnya menggunakan mobil bermesin pembakaran internal saat beralih ke kendaraan listrik.

Suzuki juga telah menguji Ignis EV di berbagai kondisi jalan, mulai dari kawasan perkotaan hingga jalur berliku di Eropa.

Pengujian tersebut dilakukan untuk memastikan kenyamanan dan stabilitas kendaraan dalam berbagai situasi berkendara.

Kehadiran Ignis EV juga membuka peluang bagi Suzuki untuk memperluas pilihan mobil listrik berukuran kompak di pasar global.

Namun, hingga saat ini belum ada informasi mengenai kemungkinan kendaraan tersebut dipasarkan di Indonesia.

Jika nantinya masuk ke pasar domestik, Ignis EV berpotensi menjadi alternatif baru bagi konsumen yang mencari mobil listrik berukuran kecil.