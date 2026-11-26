JawaPos.com - Jenama otomotif asal Tiongkok, GAC AION, melalui i60 menghadirkan fitur yang dapat menjaga kenyamanan binatang kesayangan selama berada di dalam mobil, yakni Pet Mode.

Fitur tersebut memungkinkan sistem pendingin udara (AC) tetap beroperasi untuk menjaga suhu kabin tetap sejuk, sementara kendaraan dalam kondisi terkunci sehingga memberikan perlindungan tambahan ketika pemilik harus meninggalkan mobil untuk sementara waktu.

Product Planning & Strategy GAC Indonesia Iqbal Taufiqurrahman mengatakan, PET Mode mungkin terlihat sebagai fitur sederhana, tetapi memiliki manfaat bagi pengguna yang memiliki perhatian khusus terhadap kenyamanan dan keselamatan hewan peliharaan.

"Mobil ini memiliki fitur PET Mode. Terlihat sederhana memang, tetapi berguna bagi orang yang senang dan mencintai binatang peliharaannya," kata Iqbal di sela-sela kegiatan Gaikindo Auto Week (GAW) 2026, di ICE BSD, Tangerang, Rabu (25/11).

Menurut dia, keberadaan fitur tersebut memungkinkan pemilik hewan peliharaan mempertahankan kondisi kabin tetap nyaman tanpa harus mematikan pendingin udara ketika kendaraan ditinggalkan sementara.

Selain pengaturan suhu kabin, aspek keamanan juga menjadi perhatian melalui mekanisme kendaraan yang tetap terkunci selama PET Mode digunakan.

Dengan demikian, fitur tersebut menggabungkan kebutuhan menjaga kenyamanan suhu dan keamanan kendaraan.

GAC Indonesia juga memperhatikan material interior kendaraan, termasuk penggunaan bahan jok dengan kandungan low volatile organic compounds (low VOC).

Material tersebut memiliki tingkat emisi senyawa organik volatil yang rendah, sehingga turut mendukung kualitas udara di dalam kabin.

Penggunaan material ini tidak hanya berkaitan dengan kenyamanan penumpang, tetapi juga memperhatikan kesehatan hewan peliharaan yang berada di dalam kendaraan.

Kehadiran PET Mode memperlihatkan bahwa pengembangan fitur kendaraan tidak hanya berorientasi pada pengemudi dan penumpang, tetapi mulai mempertimbangkan kebutuhan pengguna dengan aktivitas dan gaya hidup yang lebih beragam.