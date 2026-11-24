JawaPos.com - Produsen kendaraan Lepas menyiapkan sejumlah penawaran bagi konsumen yang ingin membeli kendaraan elektrifikasi di ajang Gaikindo Jakarta Auto Week (GAW) 2026. Program tersebut berlaku untuk tiga model yang dipamerkan, yakni Lepas E4 EV, E6 EV, dan L8 PHEV.

Pameran yang berlangsung pada 20-29 November 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD itu dimanfaatkan Lepas untuk menawarkan berbagai keuntungan pembelian. Penawaran tersebut meliputi garansi kendaraan dan komponen elektrifikasi, layanan purnajual, hingga bonus asuransi dan fasilitas pembiayaan.

Vice Country Director Lepas Indonesia Temmy Wiradjaja mengatakan, program tersebut disiapkan untuk memberikan keuntungan bagi konsumen, termasuk setelah kendaraan dibeli.

“Melalui program penjualan ini, kami ingin memberikan nilai lebih bagi konsumen yang memilih Lepas. Tidak hanya melalui keunggulan produk, tetapi juga berbagai keuntungan pembelian dan dukungan layanan purnajual yang memberikan kenyamanan serta ketenangan selama masa kepemilikan kendaraan,” ujar Temmy di Tangerang, dikutip Selasa (24/11).

Untuk model E4 EV dan E6 EV, Lepas memberikan garansi kendaraan selama enam tahun atau 150.000 kilometer. Sementara itu, baterai, motor, dan controller mendapatkan perlindungan garansi selama delapan tahun atau 160.000 kilometer.

Khusus E6 EV, konsumen juga memperoleh gratis biaya jasa servis berkala selama empat tahun atau 60.000 kilometer. Ada pula layanan CarLink O gratis selama tiga tahun, Roadside Assistance selama tiga tahun, serta Pick-Up and Drop-Off selama dua tahun.

Pembelian E6 EV secara tunai berkesempatan mendapatkan asuransi gratis selama satu tahun. Adapun konsumen yang menggunakan pembiayaan dari MTF, MUF, Adira, Maybank, dan CIMB Niaga Finance bisa memperoleh subsidi leasing Rp 5 juta.

Sementara itu, Lepas L8 PHEV memiliki ketentuan garansi yang mencakup kendaraan selama enam tahun atau 150.000 kilometer. Garansi baterai, motor, dan controller berlaku delapan tahun atau 160.000 kilometer.

Khusus pemilik pertama, mesin L8 PHEV mendapatkan garansi hingga 10 tahun atau 1.000.000 kilometer. Konsumen juga memperoleh gratis biaya jasa servis berkala selama empat tahun atau 60.000 kilometer.

Layanan tambahan lainnya meliputi Pick-Up and Drop-Off selama dua tahun di area tertentu serta Roadside Assistance selama tiga tahun dengan cakupan hingga 50 kilometer.

Untuk L8 PHEV, tersedia program pembiayaan dengan bunga 0 persen untuk tenor satu tahun atau bunga lebih ringan untuk jangka waktu yang lebih panjang. Setiap pembelian E4 EV, E6 EV, maupun L8 PHEV juga mendapatkan bonus saldo e-money sesuai ketentuan program.

Selain menawarkan program pembelian, Lepas turut menampilkan tiga kendaraan elektrifikasi dengan karakteristik berbeda. E4 EV dan E6 EV merupakan mobil listrik berbasis baterai, sedangkan L8 PHEV menggabungkan mesin pembakaran internal dengan motor listrik.

Lepas E4 EV menggunakan baterai berkapasitas 67 kWh dengan jarak tempuh lebih dari 600 kilometer berdasarkan standar CLTC. Mobil ini mendukung pengisian daya cepat DC hingga 130 kW, yang diklaim mampu mengisi baterai dari 30 persen menjadi 80 persen dalam waktu sekitar 20 menit. Fitur keselamatannya mencakup 18 fitur Advanced Driver Assistance Systems (ADAS), enam airbags, dan kamera 540 derajat.

Adapun E6 EV dibekali baterai LFP berkapasitas 67 kWh dengan jarak tempuh hingga 540 kilometer berdasarkan standar NEDC. Pengisian daya cepatnya juga mencapai 130 kW dengan waktu pengisian 30 persen hingga 80 persen sekitar 20 menit.

Model ini telah memperoleh peringkat keselamatan 5-Star Euro NCAP. Perangkat keselamatannya terdiri dari 16 fitur ADAS, tujuh airbags, dan 540° HD Surround View Camera. E6 EV juga dilengkapi panoramic sunroof, ventilated seats, power tailgate, layar LCD 13,2 inci, serta front trunk.