JawaPos.com - Wuling Motors memperbarui lini Wuling Darion Model Year 2026 (MY26)

Pembaruan itu meliputi pilihan baterai berdaya jelajah hingga 480 kilometer (km) dan harga kompetitif lewat varian Darion EV CE,

Brand Communication Senior Manager Wuling Motors Brian Gomgom mengatakan bahwa Wuling juga menawarkan sejumlah penyegaran eksterior dan interior untuk menunjang kenyamanan perjalanan keluarga.

“Kini Wuling Darion menjadi lebih kompetitif dengan adanya Darion EV CE yang didukung baterai dengan daya jelajah hingga 480 km, selain itu ada beberapa penyegaran pada sisi eksterior yang membuat tampilan semakin berkelas dan juga pada sisi interior menambah kenyamanan untuk mobilitas bersama keluarga,” kata Brian Gomgom.

Pembaruan tersebut disertai penawaran harga yang lebih kompetitif dengan Darion EV CE sebagai varian baru dipasarkan Rp 395 juta on the road (OTR) Jakarta.

Pada sektor eksterior, Wuling Darion terbaru ini mendapat tambahan ornamen krom pada bagian jendela (window chrome ornament) yang tersedia untuk varian Darion EV EX dan Darion PHEV EX.

Khusus varian PHEV EX, pembaruan juga mencakup pelek alloy berukuran 17 inci dengan desain baru.

Peningkatan di bagian kabin, difokuskan pada kenyamanan penumpang dan kepraktisan selama perjalanan.

Darion EV EX dan Darion PHEV EX kini dilengkapi pengaturan kursi penumpang depan secara elektrik, serta meja lipat di baris kedua.

Wuling juga menyediakan sandaran kaki pengemudi (driver foot rest) di seluruh varian Darion. Selain itu, fitur pintu geser otomatis (autocomfort sliding door) kini menjadi perlengkapan standar pada seluruh varian, sehingga memudahkan akses penumpang.

Wuling Darion tersedia dalam tiga varian, yakni EV CE, EV EX, dan PHEV EX, dengan pilihan warna Starry Black, Frosty White, Haze Grey, dan Orchid Purple.