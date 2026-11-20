JawaPos.com - Pecinta otomotif Indonesia tengah diramaikan dengan pameran Gaikindo Auto Week (GAW) 2026 dan Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2026.

Pameran otomotif ini mulai diselenggarakan pada Jumat, 20 November hingga Minggu, 29 November 2026 di ICE BSD City, Kabupaten Tangerang.

GAW 2026 diramaikan lebih dari 65 brand, diantaranya 36 merek kendaraan penumpang dan lebih dari 30 merek industri pendukung.

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Merek kendaraan penumpang tersebut meliputi BAIC, BAW, BMW, BYD, Changan, Chery, Daihatsu, DFSK, Ford, GAC Aion, Geely, GWM, dan Haval.

Kemudian Hyundai, iCar, Jeep, Jetour, Kia, Lexus, Mazda, Mercedes-Benz, MG, MINI, Mitsubishi Motors, Omoda dan Jaecoo, Polytron, Porsche, Bentley, Suzuki, Toyota, VinFast, Volvo, Wuling, Xpeng, serta Zeekr.

Teruntuk IMOS 2026, akan diramaikan dengan 15 merek motor, di antaranya Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, TVS, Alva, BMW Motorrad, Dibao EV, Harley-Davidson, Italjet, Peugeot, Polytron, Royal Enfield, Scomadi, dan Triumph.

Tak hanya itu, lebih dari 60 merek industri pendukung yang mencakup aksesori, apparel, pelumas, teknologi digital, hingga suku cadang juga ikut serta.

Harga Tiket GAW 2026

Pengunjung yang ingin datang ke GAW 2026 di ICE BSD City dapat membeli tiket secara online maupun langsung di lokasi.

Untuk kunjungan pada hari kerja, Senin hingga Jumat, harga tiket online dibanderol Rp 40.000, sedangkan pembelian langsung di tempat dikenakan biaya Rp 50.000.

Adapun pada akhir pekan, Sabtu dan Minggu, harga tiket online mencapai Rp 70.000. Sementara itu, pengunjung yang membeli tiket langsung di lokasi perlu membayar Rp 80.000.

Pameran ini beroperasi pukul 11.00 hingga 21.00 WIB pada Senin sampai Jumat. Sementara pada Sabtu dan Minggu, pengunjung dapat memasuki area pameran mulai pukul 10.00 hingga 21.00 WIB.

Penyelenggara juga memberikan akses masuk gratis bagi anak-anak berusia di bawah enam tahun dan pengunjung berusia di atas 65 tahun.

Harga Tiket IMOS 2026

IMOS 2026 menerapkan jadwal kunjungan yang sama untuk hari kerja dan akhir pekan. Pameran dibuka pukul 11.00 hingga 21.00 WIB pada Senin sampai Jumat. Adapun pada Sabtu dan Minggu, pengunjung dapat datang mulai pukul 10.00 hingga 21.00 WIB.

Untuk hari kerja, tiket online IMOS 2026 dibanderol Rp 25.000. Pembelian langsung di tempat dihargai Rp 35.000.

Sementara itu, teruntuk akhir pekan, pembelian dibanderol Rp 40.000 secara online dan Rp 50.000 jika langsung di lokasi.

Cara Membeli Tiket GAW dan IMOS 2026 Secara Online

Pembelian tiket GAW 2026 dan IMOS 2026 dapat dilakukan melalui situs Auto360.id. Berikut tahapan yang perlu dilakukan:

1. Buka situs Auto360.id melalui browser.

2. Login menggunakan akun yang sudah terdaftar. Jika belum memiliki akun, lakukan registrasi terlebih dahulu.

3. Cari dan pilih acara GAW 2026 atau IMOS 2026.

4. Tentukan tanggal kunjungan sesuai jadwal yang tersedia.

5. Pilih jumlah tiket yang ingin dibeli.

6. Lanjutkan ke pembayaran menggunakan metode yang tersedia.