United E-Motor Upgrade Avand SC121 dan SC122, Kini Pakai Baterai Lithium

Avand SC121 Lithium. (Istimewa)
JawaPos.com - United E-Motor memperbarui dua motor listrik dari lini Avand, yakni SC121 Lithium dan SC122 Lithium.
Keduanya kini menggunakan baterai lithium sebagai pengganti baterai SLA pada versi sebelumnya, dengan jarak tempuh yang diklaim mencapai 75 kilometer dalam sekali pengisian daya.
Pembaruan ini menyasar kebutuhan mobilitas harian, terutama bagi masyarakat perkotaan yang membutuhkan kendaraan praktis.
Selain teknologi baterai, kedua motor listrik tersebut juga dibekali sejumlah fitur untuk menunjang kenyamanan dan keamanan berkendara.
Baterai Lithium, Jarak Tempuh 75 Km
Avand SC121 Lithium dan SC122 Lithium menggunakan baterai lithium berkapasitas 72V 26Ah. Keduanya dibekali motor dengan tenaga puncak 2.300 watt dan kecepatan maksimum 60 km/jam.
Untuk pengisian daya, motor listrik ini mendukung metode direct charging menggunakan sumber listrik AC 220V. Pengisian baterai dari 0 hingga 80 persen diklaim membutuhkan waktu sekitar 2,5 jam.
Sistem pengisian tersebut dilengkapi fitur auto cut-off dan cooling fan untuk mendukung proses pengisian daya.
Direktur PT Terang Dunia Internusa Tbk (UNTD), Henry Mulyadi, mengatakan penggunaan baterai lithium merupakan bagian dari upaya perusahaan mengembangkan kendaraan listrik yang sesuai dengan kebutuhan konsumen.
“Melalui Avand SC121 Lithium dan SC122 Lithium, kami menghadirkan peningkatan teknologi dari generasi sebelumnya yang menggunakan baterai SLA, dengan tetap mempertahankan desain yang menarik dan fitur-fitur fungsional untuk mobilitas sehari-hari,” ujar Henry dalam keterangan resminya, Senin (19/10).
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Jawa Pos
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