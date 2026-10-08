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Kamis, 8 Oktober 2026 | 19.50 WIB

8 Tanda Mobil Harus segera Diservis, Jangan Diabaikan!

Ilustrasi servis mobil. (Istimewa) - Image

Ilustrasi servis mobil. (Istimewa)

JawaPos.com - Mobil yang tampak baik di luar belum tentu sehat di dalam. Tanpa perawatan rutin, performa kendaraan bisa menurun drastis dan berujung pada kerusakan serius yang menguras biaya.

Sayangnya, banyak pemilik mobil yang mengabaikan gejala-gejala awal kerusakan, padahal mobil yang mengalami masalah atau rusak bisa dikenali lewat tanda-tanda tertentu.

Mulai dari lampu indikator menyala, suara mesin yang tidak biasa, konsumsi bahan bakar yang meningkat, hingga bau aneh pada mesin kendaraan, semuanya adalah sinyal yang tak boleh diabaikan.

 

Mengenali tanda-tandanya sejak dini bukan hanya bisa menghindarkan Anda dari mogok di jalan, tetapi juga memperpanjang usia pada kendaraan mobil Berikut ini adalah tanda-tanda mobil yang perlu diservis sebelum kerusakan semakin meningkat, melansir berbagai sumber.

Tanda-tanda mobil bermasalah dan perlu diservis

1. Lampu indikator mesin menyala

Salah satu sinyal paling jelas bahwa kendaraan Anda sedang bermasalah adalah ketika lampu indikator mesin di panel dashboard menyala. Lampu ini menjadi peringatan adanya gangguan pada sistem mesin atau emisi.

Walaupun dalam beberapa kasus hanya menandakan isu ringan, tak jarang pula menunjukkan kerusakan yang lebih serius. Karena itu, begitu lampu ini menyala, sebaiknya segera bawa mobil ke bengkel untuk pengecekan lebih lanjut.

 

2. Timbul suara tidak normal dari mesin

Apabila Anda mendengar suara-suara aneh dari mesin, seperti dentuman, desisan, atau suara mirip peluit, bisa jadi ada komponen di dalam mesin yang mengalami kerusakan. Suara-suara tidak biasa ini kerap berkaitan dengan gangguan pada bagian internal mesin, seperti piston atau bantalan yang aus.

 

3. Konsumsi bahan bakar meningkat

Jika kendaraan Anda tiba-tiba terasa lebih boros dari biasanya, kemungkinan ada gangguan pada sistem pembakaran. Penyebabnya bisa beragam, mulai dari sensor yang rusak, injektor bahan bakar yang kotor, hingga tekanan bahan bakar yang kurang optimal.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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