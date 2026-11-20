PERGERAKAN nilai tukar rupiah yang menembus kisaran Rp 18.245 per dolar AS pada pertengahan November 2026 memantik pertanyaan mendasar di ruang publik: akankah kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia menjadi 6 persen mampu memulihkan dan menstabilkan nilai tukar rupiah?

Pertanyaan ini wajar muncul mengingat pelemahan kurs sudah melampaui asumsi makro Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2026 sebesar Rp 16.500 per dolar AS.

Namun, membaca dinamika kurs tidak bisa dilakukan dengan kacamata hitam-putih. Kenaikan BI-Rate sebesar 25 basis poin pada Rapat Dewan Gubernur November 2026 bukanlah peluru ajaib yang simsalabim seketika dapat mengembalikan rupiah ke level lama. Melainkan jangkar stabilisasi yang rasional dan efektif meredam gejolak ekstrem sekaligus menjaga daya tarik aset domestic

Sementara itu, penguatan berkelanjutan akan bertumpu pada solidnya bauran kebijakan moneter dan fiskal pemerintah.

Untuk menjawab seberapa efektif kebijakan suku bunga 6 persen, kita perlu membedakan gejala di permukaan dari akar persoalan.

Tekanan terhadap rupiah belakangan ini terutama didorong oleh badai eksternal, mulai dari eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah yang memicu pergeseran dana global menuju aset aman, hingga instabilitas politik di Eropa dan koreksi valuasi saham AI secara global.

Sebagaimana diingatkan ekonom Universitas Harvard Gita Gopinath, tingginya inflasi di Amerika Serikat di tengah investasi domestik yang kuat membuat ruang bagi bank sentral Amerika Serikat untuk menurunkan suku bunga menjadi sangat sempit.

Dalam kerangka teori paritas suku bunga tidak terlindung, ketatnya likuiditas global dan tingginya imbal hasil obligasi pemerintah AS secara otomatis mempersempit selisih keuntungan investasi di negara berkembang.

Hal ini tentunya akan memicu arus keluar modal dari portofolio jangka pendek. Pada titik inilah kenaikan BI-Rate bekerja melalui jalur nilai tukar, saluran transmisi yang dalam studi empiris di Indonesia terbukti paling dominan dan efektif dalam jangka pendek untuk menjaga keseimbangan makroekonomi.



Meredam Volatilitas, Bukan Mematok Level Kesalahan paling umum dalam diskusi publik adalah menyamakan pelemahan kurs hari ini dengan kerentanan krisis 1998.

Sebelum krisis tersebut, Indonesia menerapkan rezim nilai tukar mengambang terkendali yang kaku sehingga mendorong korporasi menumpuk utang valas jangka pendek tanpa lindung nilai dan memicu keruntuhan ganda saat rupiah dilepas.

Kini, Indonesia menganut rezim nilai tukar mengambang yang fleksibel dengan bantalan fundamental ekonomi domestik yang jauh lebih kokoh.

Inflasi tahunan pada Oktober 2026 tetap terkendali pada level 3,23 persen dalam koridor sasaran 2,5 plus minus 1 persen; pertumbuhan ekonomi triwulan ketiga 2026 menguat menjadi 5,47 persen; dan cadangan devisa Oktober 2026 mencapai USD 146,8 miliar atau setara 5,3 bulan impor, jauh melampaui standar kecukupan internasional sebesar 3 bulan impor.

Sebagaimana dicatat ekonom Chatib Basri, dengan cadangan devisa yang terukur, tugas utama bank sentral bukanlah mematok level kurs secara kaku, melainkan meredam volatilitas agar dunia usaha dan rumah tangga terhindar dari lonjakan inflasi akibat barang impor.

Pertahanan Berlapis dan Sinergi Kebijakan Tentu muncul pandangan tandingan yang mengkhawatirkan bahwa suku bunga 6 persen akan menekan indeks saham, meningkatkan biaya dana perbankan, dan memperlambat penyaluran kredit ke sektor riil.

Kajian pasar modal menunjukkan bahwa pengetatan suku bunga cenderung menekan harga saham dalam jangka pendek karena investor beralih ke instrumen pendapatan tetap dan ekspektasi laba korporasi terkoreksi.

Namun, kekhawatiran tersebut terjawab melalui arsitektur bauran kebijakan yang tidak hanya mengandalkan suku bunga.

Bank Indonesia memperluas operasi moneter pro-pasar melalui intervensi di pasar spot, pasar domestik, dan pasar luar negeri, menaikkan diskon premi transaksi lindung nilai menjadi 45 persen untuk tenor enam bulan dan 50 persen untuk tenor dua belas bulan, serta menyediakan fasilitas repo lintas mata uang.

Secara bersamaan, penyaluran Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial sebesar Rp466,2 triliun bagi perbankan yang membiayai sektor padat karya serta usaha mikro, kecil, dan menengah menjaga pertumbuhan kredit Oktober 2026 tetap kuat sebesar 13,21 persen secara tahunan.

Di sisi lain, pemerintah turut memperkuat ketahanan dan keberlanjutan ekonomi domestik melalui pengendalian inflasi pangan bersama tim pengendali inflasi pusat dan daerah, menjaga defisit anggaran tetap terkendali di bawah batas aman yang ditetapkan undang-undang, serta mengarahkan belanja negara untuk menopang daya beli masyarakat luas dan program prioritas bernilai tambah tinggi.

Tak mengherankan bila secara keseluruhan, transaksi modal pada triwulan keempat 2026 tetap membukukan aliran masuk neto sebesar USD 4,80 miliar, yang ditopang oleh minat investor terhadap surat berharga negara.

Pada akhirnya, kenaikan BI-Rate menjadi 6 persen adalah premi asuransi kebijakan yang rasional untuk melindungi daya beli rumah tangga, serta memberikan kepastian perhitungan bagi dunia usaha di tengah badai global.

Rupiah mungkin tidak berbalik menguat secara dramatis dalam semalam, tetapi dengan jangkar moneter yang disiplin, pertahanan pasar valas yang berlapis, dan kredibilitas fiskal yang terjaga, stabilitas rupiah memiliki pijakan kokoh untuk pulih secara bertahap dan menopang kesejahteraan rakyat.

Penutup Kenaikan BI-Rate sebesar 25 basis poin menjadi 6 persen pada November 2026 berfungsi sebagai jangkar moneter yang rasional untuk meredam volatilitas ekstrem dan mempertahankan daya tarik imbal hasil aset domestik di tengah likuiditas global yang ketat.

Dalam rezim nilai tukar mengambang fleksibel yang ditopang inflasi rendah (3,23 persen) dan cadangan devisa memadai (USD 146,8 miliar), peran utama bank sentral adalah meredam guncangan kurs agar tidak memicu inflasi barang impor dan menjaga ketahanan APBN, bukan mematok nilai tukar rupiah secara kaku.