JawaPos.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana menerapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) selama tiga hari untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas pada periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).

Kebijakan tersebut diharapkan dapat mengurai penumpukan kendaraan saat masyarakat melakukan perjalanan mudik maupun kembali ke daerah asal.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Aan Suhanan mengungkapkan, telah mengajukan tiga tanggal pelaksanaan WFA, yakni 21 dan 22 Desember 2026 serta 4 Januari 2027.

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“Usulnya 21-22 (Desember), kemudian 4 (Januari) di akhir,” ujar Aan dalam konferensi pers di Kantor Kemenhub, Jakarta, dikutip Sabtu (28/11).

Penentuan tanggal tersebut mengacu pada perkiraan lonjakan mobilitas masyarakat.

Kemenhub memprediksi arus keberangkatan tertinggi akan berlangsung pada 23 Desember 2026, sedangkan puncak perjalanan kembali diperkirakan terjadi pada 3 Januari 2027.

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Meski sudah mengusulkan tiga hari pelaksanaan, Aan menyebut kemungkinan penambahan tanggal WFA masih terbuka.

Usul itu terlebih dahulu akan dibicarakan bersama kementerian dan lembaga terkait sebelum ditetapkan sebagai kebijakan pemerintah.

“Kemudian ada usul untuk pelaksanaan WFA di tanggal-tanggal tertentu yang sudah kita dapat dan nanti pada saat kita koordinasi dengan Menko PMK ini akan kita usulkan untuk dijadikan WFA,” jelas Aan Suhanan.

Selain dua periode puncak tersebut, Kemenhub juga memetakan pergerakan masyarakat sepanjang libur akhir tahun.

Mobilitas menjelang Natal diperkirakan meningkat pada 23-24 Desember 2026. Sementara itu, perjalanan setelah perayaan Natal diprediksi ramai pada 27-28 Desember 2026.

Adapun menjelang pergantian tahun, peningkatan perjalanan diperkirakan berlangsung pada 30-31 Desember 2026.

Untuk periode setelah Tahun Baru, arus masyarakat diprediksi kembali mencapai puncaknya pada 3-4 Januari 2027.

Di luar rencana penerapan WFA, pemerintah juga menyiapkan fasilitas perjalanan gratis bagi masyarakat yang hendak bepergian selama libur Nataru.

Program tersebut menyediakan kapasitas untuk 2.882 penumpang dengan tujuan 10 kota di Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Jawa Timur.

Pendaftaran program Mudik Gratis dijadwalkan mulai dibuka pada 2 Desember 2026. Adapun perjalanan akan dilaksanakan pada 22–23 Desember 2026.