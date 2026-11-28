JawaPos.com - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI memastikan melakukan percepatan pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Perlindungan Anak dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Hal itu perlu dilakukan guna menguatkan pencegahan tindak kejahatan anak terhadap anak.

Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia seusai mengunjung rumah duka siswi SN (17) yang meninggal dunia akibat dianiaya empat anak berhadapan dengan hukum (ABH), di Kota Malang, Jawa Timur, Sabtu, mengatakan revisi dua undang-undang sudah masuk ke dalam shorlits atau daftar pendek Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2027.

"Kami sudah memasukkan di dalam Prolegnas shorlist untuk 2027, mudah-mudahan di akhir tahun ini atau awal tahun (2027) sudah mulai dibahas sesegera mungkin. Nanti kita punya Undang-Undang Perlindungan Anak dan (UU) Sistem Peradilan Pidana (Anak) yang baru," kata Doli.

Doli menjelaskan, percepatan ini sejalan dengan instruksi dari pimpinan DPR RI dan tekat jajarannya yang berkeinginan kedua undang-undang tersebut disempurnakan.

Langkah ini juga menjadi tindak lanjut mencegah terulangnya kasus penganiayaan yang menyebabkan SN meninggal dunia.

Menurut dia, dengan penguatan pada Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang SPPA bukan hanya menjadi langkah mencegah, tetapi memastikan mekanisme perlindungan lebih komprehensif.

Kemudian, memastikan ABH mendapatkan hukuman setimpal atas perbuatan yang dilakukan, apalagi jika itu sampai menghilangkan nyawa orang lain.

Terkait gambaran utuh pasal mana saja yang nantinya akan diperbarui, ia menyatakan jika itu masih harus dibahas lebih mendalam.

Meski demikian, dirinya mencontohkan, salah satu aspek akan dibahas detail menyangkut tanggung jawab orang tua

"Jadi, seputar itu dan detailnya saya belum bisa (menyampaikan) karena baru akan dimulai (pembahasan), pasal apa saja yang diubah nanti dilihat perkembangannya," katanya.

Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi, menyatakan, revisi Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang SPPA memang sudah direncanakan.

"Betul, kami akan melakukan dan kemarin dari Pak Dasco (Wakil Ketua DPR) ketika kita memperingati Hari Anak Sedunia itu sudah direncanakan karena memang perlu disesuaikan dengan kondisi terkini," kata Arifah.