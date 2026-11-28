JawaPos.com - Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) Hendarsam Marantoko membantah adanya isu kebocoran data 90 juta paspor Indonesia.

Isu kebocoran tersebut saat ini sedang beredar luas di media sosial belakangan ini.

"Kami pastikan sampai dengan saat ini tidak ada indikasi sama sekali," ucap Hendarsam dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu.

Ia mengaku sudah mendapat laporan dari direktur terkait di Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kemenimipas serta sudah memeriksanya kembali dan mendapatkan hasil bahwa tidak ada indikasi serangan siber terhadap sistem Imigrasi Indonesia.

Hendarsam pun menjamin pelayanan Imigrasi saat ini tetap berjalan seperti biasa dan tidak ada kendala sehingga bisa dicek sendiri oleh masyarakat di kantor pusat maupun satuan kerja Imigrasi di daerah.

Atas berbagai isu yang beredar itu, dia telah membuat laporan ke Polda Metro Jaya untuk mengusut pihak yang ingin mencoba membuat kegaduhan dan keresahan terhadap masyarakat.

"Kami duga ini hanya ingin menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, khususnya Imigrasi," tuturnya.

Adapun kabar mengenai kebocoran data paspor RI berawal dari unggahan akun X resmi milik Hackmanac @H4ckmanac, yakni perusahaan intelijen ancaman siber (cyber threat intelligence) yang berbasis di Dubai, Uni Emirat Arab.

Akun tersebut merupakan platform pemantau yang melacak dan menginformasikan insiden serangan siber maupun klaim kebocoran data di seluruh dunia.

Dalam unggahannya, Kamis (26/11), Hackmanac memberikan peringatan siber kepada Indonesia, khususnya Ditjen Imigrasi, bahwa kelompok peretas Hyflock mengeklaim telah berhasil membobol jaringan internal Ditjen Imigrasi RI.