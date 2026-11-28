JawaPos.com - Mantan asisten pribadi (aspri) Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi) Devid Agus Yunanto belum hadir memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri. Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro menyampaikan bahwa Jumat (27/11), Devid sudah dipanggil oleh penyidik untuk diperiksa dalam kasus dugaan makar.

”Untuk Devid Agus Yunanto masih kami tunggu konfirmasi kehadirannya,” terang Susatyo saat dikonfirmasi oleh awak media. Devid diperiksa oleh Bareskrim Polri terkait dugaan kasus makar terhadap Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dikutip dari Radar Solo (Jawa Pos Group) pada Sabtu (28/11), Di Kabupaten Boyolali, nama Devid dikenal luas menjelang Pilkada 2024 lalu. Kala itu, balihonya banyak dipsang di berbagai titik strategis dengan menyematkan nama Jokowi untuk mendongkrak popularitas.

Devid merupakan putra asli Desa Sindon, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali. Tepatnya di kawasan utara Bandara Adi Soemarmo.

Lahir dan besar di Desa Sindon, anak sulung dari tiga bersaudara ini mengawali kariernya sebagai aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Boyolali.

Tak berselang lama, dia berpindah tugas ke Pemkot Surakarta. Kariernya mulai menanjak saat dipercaya menjadi ajudan Jokowi ketika menjabat sebagai Wali Kota Solo.

Kedekatan tersebut mengantarkannya menjadi salah satu orang kepercayaan Jokowi, hingga masuk ke lingkaran Istana sebagai asisten pribadi Presiden.

Selain mendampingi Jokowi, Devid juga tercatat pernah menjabat sebagai sekretaris pribadi mantan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kini, rekam jejaknya kembali diperbincangkan menyusul pemanggilannya oleh penyidik Bareskrim Polri.

Ketua RT 02 RW 08 Dukuh Brajan, Desa Sindon, Ipung Suroso membenarkan bahwa Devid pernah menjadi warganya.

Namun, dia memastikan Devid sudah lama pindah domisili ke kawasan Sumber, Solo, dan administrasi kependudukannya pun telah dipindahkan.

“Memang dulu asli Brajan, tapi sekarang sudah pindah ke Sumber. Pindahnya sudah lama, KTP-nya juga sudah pindah ke sana," ujar Ipung saat ditemui Radar Solo Jumat (27/11).

Menurut Ipung, Devid menghabiskan masa kecil hingga dewasa di Brajan sebelum akhirnya diangkat menjadi PNS.

Devid Agus Yunanto, Mantan Aspri Jokowi (Dok. Istana TV)

Namun, setelah pindah domisili, Devid nyaris tak pernah pulang. Kalaupun sesekali pulang ke kampung halaman, Devid disebut hanya singgah di bangunan Joglo miliknya.