JawaPos.com - Pemilihan Wakil Presiden untuk mengisi kekosongan jabatan hingga akhir masa pemerintahan 2024–2029 perlu mempertimbangkan integritas dan etika kekuasaan.

Aspek tersebut dinilai sama pentingnya dengan prestasi, pengalaman, dan loyalitas politik calon.

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Prof. Drs. H. Mohammad Hatta, M.Si., MBA., Ph.D. mengatakan, loyalitas seorang pejabat negara harus berorientasi pada kepentingan bangsa dan konstitusi, bukan kepatuhan personal kepada Presiden.

"Kesetiaan pejabat publik harus ditempatkan dalam kerangka pengabdian kepada negara, konstitusi, dan rakyat Indonesia," ungkap dia.

Dia juga turut menyoroti dua nama yang diusulkan sebagai calon Wakil Presiden, yakni Andi Amran Sulaiman dan Sugiono.

Menurut Mohammad Hatta, prestasi, rekam jejak, dan pengalaman merupakan indikator penting untuk menilai kapasitas seorang calon pemimpin. Namun, seluruh aspek tersebut perlu disertai tanggung jawab dan etika dalam menggunakan kekuasaan.

"Prestasi dalam jabatan publik bisa diukur melalui hasil kerja, kapasitas kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan persoalan, serta kontribusi nyata bagi kepentingan masyarakat," jelasnya.

Wakil Presiden Harus Berani Bersikap Kritis Mohammad Hatta menilai Wakil Presiden memiliki tanggung jawab konstitusional yang besar dalam penyelenggaraan negara. Posisi tersebut membutuhkan sosok yang mampu menjadi mitra strategis Presiden sekaligus menjalankan tugasnya secara independen dan bertanggung jawab.

Dia mengatakan, dukungan terhadap kebijakan Presiden tidak boleh menghilangkan ruang untuk menyampaikan kritik atau pandangan berbeda.

"Kesetiaan tidak berarti menghilangkan keberanian untuk menyampaikan pandangan berbeda atau mengingatkan apabila terdapat kebijakan yang keliru," tulis Mohammad Hatta.

Menurut dia, loyalitas pejabat negara harus diwujudkan melalui kepatuhan terhadap Pancasila dan UUD 1945, menjaga keutuhan NKRI, serta menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.

Ingatkan Bahaya Penyalahgunaan Kekuasaan Selain integritas, Mohammad Hatta menyoroti etika penggunaan kewenangan negara. Dia menyebut enam prinsip yang perlu dipegang pejabat publik.

Prinsip tersebut meliputi larangan menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, tidak menggunakan jabatan untuk membangun dinasti politik, menghormati perbedaan pendapat, mengutamakan kepentingan negara, mempertanggungjawabkan kebijakan kepada hukum dan masyarakat, serta menjaga kehormatan institusi negara.

"Jabatan publik bukan hak milik pribadi. Setiap kewenangan harus digunakan untuk kepentingan masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum," terangnya.

Dia juga mengingatkan agar jabatan negara tidak digunakan sebagai sarana mempertahankan pengaruh politik atau membangun dinasti.

MPR Memiliki Kewenangan Memilih Wakil Presiden Dari aspek ketatanegaraan, Mohammad Hatta mengingatkan bahwa pengisian jabatan Wakil Presiden harus mengikuti Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

Ketentuan tersebut mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Presiden mengajukan dua calon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk dipilih melalui sidang paripurna.

Dengan demikian, Presiden memiliki kewenangan mengajukan calon, sedangkan keputusan pemilihan berada di tangan MPR.

"MPR harus menjalankan kewenangan konstitusionalnya secara bertanggung jawab dengan mempertimbangkan kapasitas, integritas, dan kepentingan nasional," ungkap Mohammad Hatta.

Dia juga memandang transparansi dan pengawasan demokratis diperlukan agar proses pemilihan berjalan sesuai ketentuan hukum dan konstitusi.

Menurut Mohammad Hatta, tantangan kepemimpinan nasional tidak berhenti pada pencarian figur dengan prestasi dan pengalaman tinggi. Calon Wakil Presiden juga harus memiliki kemampuan menjaga kesinambungan pemerintahan, membangun komunikasi antarlembaga negara, serta mendampingi Presiden menjalankan agenda nasional.

"Prestasi membuktikan kemampuan, kesetiaan menunjukkan pengabdian, sedangkan etika dan integritas menentukan kehormatan seseorang ketika memegang kekuasaan," urainya.