JawaPos.com - Pakar hukum tata negara Hamdan Zoelva menegaskan independensi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) harus tetap dijaga dalam pengelolaan dana umat, serta terbebas dari intervensi politik.

“Independensi yang sesungguhnya terletak pada kebebasan lembaga dalam mengambil keputusan secara profesional, tanpa intervensi kepentingan politik maupun kepentingan kekuasaan,” ujar Hamdan dilansir dari Antara dalam FGD Menjawab Harapan Publik Melalui Tata Kelola dan Revisi Regulasi Pengelolaan Keuangan Haji di Universitas Indonesia, Depok, Jumat (27/11).

Menurut Hamdan, BPKH perlu dipertahankan sebagai badan hukum publik yang memiliki karakter independen dan tidak berada di bawah kendali birokrasi kementerian.

Hal itu penting agar pengambilan keputusan pengelolaan dan investasi dana haji dapat dilakukan secara profesional tanpa intervensi kepentingan politik maupun kekuasaan.

Dia mengatakan dana yang dikelola BPKH merupakan dana umat yang dihimpun dari masyarakat untuk kepentingan penyelenggaraan ibadah haji.

Karena itu, negara perlu memastikan dana tersebut dikelola secara amanah, transparan, dan memberikan nilai manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Hamdan menilai keberadaan BPKH selama ini telah memberikan manfaat bagi umat.

Terutama melalui hasil pengelolaan dana yang digunakan untuk mendukung pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji.

Dia mencontohkan lebih dari 40 persen biaya haji pada tahun sebelumnya dapat ditopang melalui nilai manfaat hasil pengelolaan dana oleh BPKH.

Menurut dia, capaian tersebut menunjukkan pentingnya keberlanjutan kelembagaan BPKH dalam menjalankan mandat pengelolaan dana umat.

“Selama ini, dalam kurun waktu keberadaan BPKH, tidak ada persoalan menonjol yang menjadi perhatian umat terkait pengelolaan lembaga ini," terang Hamdan Zoelva.

"Dengan data dan capaian tersebut, ada alasan kuat untuk memberikan penguatan kepada BPKH agar dapat melanjutkan tugas pengelolaan dana umat,” ujar dia.

Hamdan menjelaskan, BPKH memang dapat ditempatkan sebagai organ negara, tetapi kedudukannya tidak harus menjadikan lembaga tersebut sebagai bagian dari hierarki birokrasi pemerintahan.

Menurut dia, terdapat perbedaan mendasar antara kewenangan negara untuk melindungi dan mengawasi pengelolaan dana dengan kewenangan untuk mengintervensi keputusan kelembagaan.

Negara tetap memiliki tanggung jawab memastikan pengelolaan dana berjalan sesuai ketentuan hukum dan prinsip akuntabilitas.

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Namun, tanggung jawab tersebut tidak seharusnya menghilangkan ruang independensi BPKH dalam menentukan kebijakan investasi.

“Harus dibedakan antara kewenangan negara untuk melindungi dan mengawasi dengan kewenangan untuk mengintervensi pengambilan keputusan lembaga,” ungkap Hamdan Zoelva.

Dia mengingatkan dana haji, Dana Abadi Umat (DAU), dan dana lain yang dikelola BPKH memiliki karakteristik khusus.

Meskipun dalam aspek pertanggungjawaban tertentu tunduk pada rezim keuangan negara, dana tersebut pada hakikatnya dikelola untuk kepentingan umat.

Oleh karena itu, pengelolaan dana tidak dapat disamakan sepenuhnya dengan mekanisme birokrasi pemerintahan pada umumnya.

Hamdan juga menilai BPKH membutuhkan ruang pengambilan keputusan investasi berdasarkan pertimbangan profesional, prinsip kehati-hatian, dan tata kelola yang baik.

Dalam konteks tersebut, dia menilai prinsip Business Judgment Rule relevan untuk memberikan kepastian hukum bagi pengelola ketika mengambil keputusan investasi.

Prinsip tersebut memberikan perlindungan terhadap keputusan bisnis yang diambil dengan iktikad baik, berdasar pertimbangan rasional dan kehati-hatian, untuk kepentingan lembaga, serta tanpa benturan kepentingan atau pelanggaran hukum.