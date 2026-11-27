JawaPos.com - Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026 resmi dibuka mulai hari ini, Jumat (27/11).

Calon pelamar wajib membuat akun Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) melalui portal resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebelum bisa memilih instansi dan formasi yang tersedia.

Pembuatan akun menjadi tahap awal yang harus diperhatikan pelamar. Sebab, seluruh proses pendaftaran CPNS 2026 dilakukan secara daring melalui satu portal resmi, yakni(https://sscasn.bkn.go.id/?utm_source).

Cara Membuat Akun SSCASN CPNS 2026 Mengacu pada buku panduan resmi BKN, pembuatan akun SSCASN terdiri atas beberapa tahapan, mulai dari pengecekan identitas hingga konfirmasi akhir. Berikut langkah-langkahnya:

1. Buka portal https://sscasn.bkn.go.id/?utm_source=chatgpt.com, kemudian pilih menu Buat Akun. Pelamar juga bisa langsung mengakses halaman registrasi melalui https://daftar-sscasn.bkn.go.id/akun?utm_source

2. Masukkan NIK, nomor Kartu Keluarga (KK), nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir sesuai KTP. Lengkapi juga kabupaten/kota penerbit KTP, nomor handphone aktif, alamat email, serta kode CAPTCHA.

3. Unggah hasil pindai KTP sesuai ketentuan. Selanjutnya, masukkan nama tanpa gelar, tempat dan tanggal lahir sesuai ijazah yang akan digunakan untuk melamar.

4. Buat kata sandi dan pertanyaan pengaman. Password harus terdiri atas minimal delapan dan maksimal 64 karakter, serta mengandung huruf kapital, huruf kecil, angka, dan karakter spesial.

5. Lakukan swafoto atau verifikasi wajah. Berikan izin akses kamera pada perangkat dan ikuti instruksi gerakan wajah yang muncul di layar.

6. Periksa kembali seluruh data identitas, pendidikan, dan hasil swafoto. Jika masih ada kesalahan, pelamar dapat kembali ke tahap sebelumnya sebelum mengonfirmasi pendaftaran.

7. Setelah seluruh data benar, klik Proses Pendaftaran Akun. Jika berhasil, simpan atau cetak Kartu Informasi Akun SSCASN sebagai bukti registrasi.

Dokumen dan Data yang Perlu Disiapkan Sebelum membuat akun, calon pelamar sebaiknya menyiapkan beberapa dokumen dan informasi agar proses registrasi berjalan lancar, yaitu:

- KTP atau dokumen kependudukan resmi.

- Nomor Induk Kependudukan (NIK).

- Nomor Kartu Keluarga (KK).

- Ijazah yang akan digunakan untuk melamar.

- Nomor handphone yang masih aktif.

- Alamat email aktif.

Pastikan data pada KTP dan ijazah tidak berbeda, terutama nama, tempat lahir, dan tanggal lahir. Sebab, sistem SSCASN melakukan verifikasi data kependudukan dengan Direktorat Jenderal Dukcapil.

Perhatikan, Data Akun Tidak Bisa Diubah Setelah Finalisasi BKN mengingatkan pelamar agar tidak terburu-buru saat mengakhiri proses pembuatan akun. Seluruh data harus diperiksa kembali karena setelah tombol Proses Pendaftaran Akun ditekan, sejumlah informasi tidak dapat diubah.

Pelamar juga harus menjaga kerahasiaan NIK dan password. Jangan memberikan informasi login kepada pihak lain untuk menghindari penyalahgunaan akun.