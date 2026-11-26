JawaPos.com - Ketua Tim Verifikasi MPR Habiburokhman menyatakan calon wakil presiden (cawapres) yang belum memenuhi syarat (TMS) pada hasil verifikasi akan diberikan waktu tambahan selama empat hari untuk melengkapi persyaratan.

​Kepastian mengenai status memenuhi syarat (MS) atau tidak memenuhi syarat itu akan dibahas dalam rapat pleno yang dijadwalkan berlangsung malam ini, Kamis, pukul 19.00 WIB.

​"Nanti produknya apakah MS atau TMS. MS itu memenuhi syarat, atau (TMS) ada dokumen yang tidak memenuhi syarat. Nanti kita lihat di rapat pleno. Kalau tidak memenuhi syarat, nanti ada waktu empat hari tambahan bagi calon untuk melengkapi syarat tersebut. Kalau tidak memenuhi syarat juga ya kita lihat nanti," ujar Habiburokhman.

Sebelum rapat pleno digelar, Habiburokhman terlebih dahulu memimpin rapat bersama kelompok kerja (pokja) untuk mengecek laporan dan temuan hasil verifikasi.

Sebelumnya, tim verifikasi telah turun ke berbagai instansi, yakni KPK, Kemendikdasmen, Kemendagri, dan Mabes Polri.

​Terkait hasil pemeriksaan kesehatan calon wakil presiden (cawapres), Habiburokhman menyebut pemeriksaan diperkirakan selesai pukul 16.00 WIB berdasarkan keterangan dokter.

Pihaknya menyiapkan jeda waktu dua jam sebelum rapat pleno dimulai agar pihak RSPAD dapat menyerahkan hasil pemeriksaan kesehatan ke MPR.

​"Ya, hasil kesehatan akan kita cek. Insyaallah kata dokter tadi pukul 16.00 WIB selesai, tapi kami rapatnya ada waktu jeda dua jam. Nanti pihak dari RSPAD kemungkinan datang ke MPR membawa hasil pemeriksaan kesehatan," katanya.