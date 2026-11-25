JawaPos.com — Badan Gizi Nasional (BGN) terus mencari jalan keluar agar persoalan pembangunan 315 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025, diselesaikan.

Proses penyelesaian dilakukan melalui koordinasi dengan sejumlah lembaga terkait serta mengacu pada hasil audit dan ketentuan pengelolaan keuangan negara.

Juru Bicara BGN, Tysa Novenny, menjelaskan bahwa pembangunan 315 SPPG tersebut dilaksanakan oleh 74 kontraktor dengan kontrak yang ditandatangani pada Oktober dan November 2025. Namun, hingga batas akhir pelaksanaan pada 31 Desember 2025, belum terdapat SPPG APBN yang dinyatakan selesai pengerjaannya.

Di mana, pada saat itu, masa pelaksanaan pekerjaan kemudian diperpanjang selama 90 hari melalui adendum kontrak hingga 31 Maret 2026. Meski demikian, hingga berakhirnya masa perpanjangan tersebut, sebagian pekerjaan masih belum diselesaikan oleh kontraktor. Sementara itu, anggaran Tahun Anggaran 2025 tidak dapat digunakan karena rekening penampungan akhir tahun anggaran ditolak oleh Kementerian Keuangan.

“BGN berkomitmen menyelesaikan persoalan pembangunan SPPG yang menggunakan APBN Tahun Anggaran 2025. Namun, penyelesaiannya harus dilakukan secara cermat, berdasarkan hasil pemeriksaan, serta tetap mematuhi ketentuan penggunaan keuangan negara. Kami ingin memastikan setiap langkah yang diambil memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Tysa pada Selasa (24/11).

Setelah terjadi pergantian kepemimpinan, BGN melakukan penelaahan terhadap persoalan tersebut dan berupaya mencari solusi penyelesaiannya. Salah satu langkah yang ditempuh adalah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk membahas penyediaan anggaran Tahun Anggaran 2026, setelah persoalan pembangunan tersebut melalui proses audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Hasil audit BPKP yang selesai pada 14 Oktober 2026 mencatat terdapat 51 SPPG yang secara fisik tampak telah selesai dibangun. Namun, BPKP memberikan catatan bahwa progres fisik pembangunan yang menjadi dasar perhitungan tagihan belum dapat diyakini. Kondisi tersebut berdampak pada belum dapat dilakukannya pembayaran atas pembangunan SPPG APBN tersebut.

Menindaklanjuti hasil audit tersebut, BPKP merekomendasikan agar BGN meminta pendapat lebih lanjut kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun). Rekomendasi ini menjadi bagian dari tahapan yang sedang ditempuh BGN untuk menentukan langkah penyelesaian sesuai ketentuan.

Tysa menegaskan bahwa BGN akan melanjutkan koordinasi dengan lembaga terkait agar persoalan tersebut dapat ditangani secara tepat, dengan tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas dan kepatuhan terhadap regulasi.

“Kami memahami pentingnya penyelesaian pembangunan SPPG ini agar fasilitas yang telah dibangun dapat mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Namun, seluruh proses harus mengikuti ketentuan pengelolaan keuangan negara. Karena itu, BGN sedang menempuh tahapan sesuai rekomendasi hasil audit dan akan terus berkoordinasi dengan lembaga terkait,” jelas Tysa.