JawaPos.com - Langit Indonesia bersiap menyambut kemunculan supermoon atau purnama perige pertama pada 2026 pada Selasa (24/11).

Warga pesisir pun diminta untuk antisipasi potensi kenaikan muka air laut atau banjir rob di wilayah pesisir.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat fenomena ini membuat Bulan terlihat lebih besar dari kondisi rata-rata, sekaligus memicu pasang air laut yang lebih tinggi di sepanjang garis pantai.

Mengapa Purnama Perige Bisa Terjadi? Direktur Seismologi Teknik, Geofisika Potensial, dan Tanda Waktu BMKG, Teguh Rahayu, menerangkan bahwa purnama perige berlangsung saat fase purnama berdekatan dengan posisi Bulan terdekat ke Bumi.

Saat fase purnama pada Selasa (24/11), jarak Bumi dan Bulan berada di angka 360.768 km dengan jari-jari Bulan tampak sebesar 16 menit 33,33 detik busur.

"Orbit Bulan mengelilingi Bumi yang berbentuk elips (lonjong) mengakibatkan jarak antara Bulan dan Bumi selalu berubah-ubah. Sementara itu, purnama perige menandai bahwa Bulan sedang menuju jarak terdekatnya dari Bumi pada tahun ini," ujar Ayu di Jakarta, dikutip Minggu (22/11).

Setelah puncak purnama terlewati, Bulan akan mencapai titik perige tertinggi pada 26 November 2026 pukul 03.57 WIB pada jarak 359.346 km dari Bumi.

Pada waktu puncak perige tersebut, Bulan tidak lagi tampak bulat sempurna karena fase purnamanya sudah lewat.

Jadwal Pantauan dan Perbandingan dengan Minimoon Warga dapat menyaksikan purnama perige secara langsung dengan mata telanjang tanpa alat bantu optik khusus.

Di wilayah Jakarta, pengamatan dapat dimulai sejak Bulan terbit dari arah timur pada 24 November 2026 pukul 17.36 WIB, mencapai puncak purnama pukul 21.53 WIB, lalu terbenam di arah barat keesokan harinya pukul 05.42 WIB.

Tahun ini, purnama perige tercatat muncul dua kali, yakni pada 24 November dan 24 Desember.

Pada dua momen tersebut, jarak Bumi dan Bulan berada di bawah 360.000 km dengan jari-jari tampak melebihi 16 menit 30 detik busur, meski ukuran jari-jari Bulan pada 24 November sedikit lebih kecil dibandingkan purnama perige Desember.

Sebaliknya, saat Bulan berada di titik terjauh dari Bumi atau purnama apoge (minimoon), jaraknya melampaui 400.000 km dengan jari-jari tampak kurang dari 14 menit 45 detik busur, seperti yang terjadi pada 31 Mei dan 30 Juni tahun ini.

Perbandingan citra dengan alat dan pengaturan identik menunjukkan jari-jari Bulan saat perige 14 persen lebih besar daripada saat apoge, dengan perbedaan kecerlangan mencapai 30 persen.

Imbauan Kewaspadaan Pesisir Istilah supermoon sendiri pertama kali diperkenalkan oleh astrolog Richard Nolle pada 1979 dan bukan nomenklatur resmi keilmuan, walau kini lazim dipakai secara global.

Terlepas dari istilahnya, posisi Bulan yang lebih dekat ke Bumi berpotensi memicu pasang purnama perigean (perigean spring tides) atau pasang perbani (king tides).