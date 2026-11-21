JawaPos.com - Temuan baru kembali muncul dalam penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal. Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengaku sudah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Klarifikasi tersebut disampaikan belum lama ini.

Melalui unggahan pada akun media sosial (medsos) resminya, Fadli mengungkapkan hal itu. Dalam unggahan hari ini (21/11), dia menyampaikan bahwa telah dimintai klarifikasi oleh polisi beberapa hari lalu.

”Saya dua kali dimintai klarifikasi dan keterangan polisi sebagai salah seorang yang disadap secara ilegal oleh pihak yang kini tengah disidik,” tulis Fadli dikutip dari akun X @fadlizon.

Saat dimintai keterangan oleh polisi, Fadli baru mengetahui bahwa dirinya sudah disadap sejak 2021 silam. Lebih kurang lima tahun, Fadli disadap dalam kapasitas sebagai pengurus Partai Gerindra.

”Ternyata nomor handphone saya telah disadap sejak 2021 hingga 2026. Termasuk yang paling lama disadap. Saya disadap sebagai wakil ketua Dewan Pembina dan wakil ketua umum Partai Gerindra,” lanjutnya.

Dalam kasus penyadapan ilegal yang ditangani oleh Bareskrim Polri, sudah ada empat orang tersangka. Yakni Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi.

Selain proses hukum yang terus berjalan, proses etik terhadap keempat jenderal polisi tersebut sudah berjalan. Ahrie Sonta dan Eko Hadi Santoso sudah terkena sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

Sedangkan Jenderal Sigit akan menjalani sidang etik pekan depan. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menyampaikan bahwa jadwal pasti akan disampaikan kepada publik menjelang persidangan. Dia hanya bisa memastikan bahwa Sigit disidangkan minggu depan.