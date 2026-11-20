JawaPos.com – Tidak semua anak Indonesia memiliki kesempatan untuk menikmati sarapan sebelum berangkat ke sekolah.

Di berbagai daerah, sebagian peserta didik masih harus memulai aktivitas belajar dengan kondisi perut kosong. Situasi inilah yang menjadi salah satu alasan pentingnya kehadiran Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono mengatakan, keberadaan MBG telah memberikan arti penting bagi anak-anak sekolah, terutama mereka yang belum mendapatkan asupan makanan yang cukup sebelum mengikuti kegiatan pembelajaran.

“Kita harus mengakui bahwa banyak sekolah di belahan Indonesia di daerah-daerah memang MBG ini sangat berarti. Banyak anak-anak siswa didik kita yang berangkat ke sekolah dalam keadaan lapar,” ujar Sudaryono usai menyoroti kondisi tersebut saat mengunjungi SDN 07 Jambi, Jumat (20/11).

Ia menilai, pemenuhan gizi anak merupakan salah satu aspek penting yang perlu mendapat perhatian bersama.

Anak-anak membutuhkan asupan makanan bergizi untuk menunjang pertumbuhan, menjaga kesehatan, serta mendukung kemampuan mereka dalam menjalani aktivitas sehari-hari, termasuk belajar di sekolah.

Kehadiran MBG diharapkan dapat membantu menjawab kebutuhan tersebut.

Melalui penyediaan makanan bergizi, program ini menjadi salah satu bentuk intervensi pemerintah untuk memastikan peserta didik memperoleh akses terhadap makanan bergizi, tanpa bergantung sepenuhnya pada kemampuan masing-masing keluarga dalam menyediakan sarapan.

Dalam kunjungannya, Sudaryono juga mengingatkan bahwa kebutuhan terhadap program ini masih sangat besar. Saat ini, pelaksanaan MBG telah menjangkau sekitar 58 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Angka tersebut menunjukkan besarnya kebutuhan masyarakat terhadap program pemenuhan gizi yang diselenggarakan pemerintah.

“Kita ingin memastikan anak-anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan makanan bergizi, sehingga mereka bisa tumbuh sehat dan belajar dengan lebih baik,” tutur Mas Dar.

Lebih jauh, BGN terus berupaya memperluas jangkauan penerima manfaat agar semakin banyak anak Indonesia dapat merasakan manfaat program tersebut.