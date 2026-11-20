JawaPos.com -Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperluas implementasi pola penyajian Makan Bergizi Gratis (MBG) secara prasmanan. Setelah melalui tahap uji coba, jumlah pelaksanaan program dengan pola tersebut kini meningkat dari 66 menjadi 200, sementara jumlah pendaftar telah mencapai sekitar 1.600.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan, perluasan MBG prasmanan dilakukan secara bertahap dengan tetap mengutamakan kesiapan penyelenggara dan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP).

"Sudah bagus. Ini kita lagi dari piloting ke implementasi. Kita tingkatkan dari kemarin 66 sudah sampai dengan sekarang sudah ada 200, terus yang daftar sudah ada 1.600," ujar Sudaryono saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pematang Sulur 1, Kota Jambi, Jumat (20/11).

Menurutnya, penerapan pola prasmanan tidak bisa dilakukan secara langsung tanpa persiapan. Setiap penyelenggara yang ingin menerapkan pola tersebut harus terlebih dahulu melaporkan rencananya kepada BGN dan mengikuti pelatihan agar memahami mekanisme serta standar pelaksanaan yang benar.

Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan penyajian makanan secara prasmanan tetap memperhatikan keamanan pangan, kebersihan, dan kualitas makanan yang diterima penerima manfaat.

"MBG prasmanan itu bukan berarti silakan langsung dikerjakan. Orang yang ingin membuka MBG prasmanan harus lapor dulu ke BGN, harus mendapatkan training yang benar, baru boleh melaksanakan MBG prasmanan," jelasnya.

Sudaryono menegaskan, BGN tidak ingin perluasan program justru menimbulkan persoalan baru akibat kurangnya pemahaman penyelenggara terhadap SOP. Karena itu, proses implementasi dilakukan secara terukur dengan memperhatikan kesiapan masing-masing pihak.

Ia mengakui, pendekatan bertahap tersebut mungkin membuat proses perluasan berjalan sedikit lebih lambat. Namun, menurutnya, kepastian kualitas dan kepatuhan terhadap prosedur harus menjadi prioritas.