Muhammadiyah Ungkap Kriteria Cawapres Pendamping Prabowo

JawaPos.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengungkap sejumlah kriteria calon wakil presiden yang akan mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Menurut Haedar, sosok wakil presiden harus mampu membantu presiden, berpijak pada konstitusi, membela kepentingan rakyat, dan menjadi milik seluruh rakyat Indonesia.

"Benar-benar yang bisa membantu presiden, berpijak pada konstitusi, membela sepenuhnya rakyat, dan menjadi milik semua," kata Haedar di sela Tanwir dan Milad Ke-114 Muhammadiyah di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu.

Haedar menilai, siapa pun sosok yang dipilih Prabowo harus memiliki orientasi untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan sekadar dikenal karena nama atau latar belakang tertentu.

"Bukan orang dalam kategori nama, tetapi orang dalam konteks pikiran, jiwa, orientasi tindakan dan langkah-langkah," katanya.

Ia menambahkan, calon wakil presiden harus menempatkan kepentingan negara, bangsa, dan tanah air di atas kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, maupun golongan.

"Bahkan harus sudah selesai dengan dirinya sendiri," ujarnya.

Haedar menegaskan, penentuan sosok wakil presiden merupakan bagian dari pertimbangan matang presiden. Menurut dia, Prabowo memiliki otoritas untuk mengusulkan sosok yang akan mendampinginya.

"Karena presiden membutuhkan dukungan dari wapresnya, seia-sekata," katanya.

Saat ditanya apakah sosok tersebut harus berasal dari partai politik atau kalangan nonpartai, Haedar mengatakan hal itu tetap harus mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pernyataan Haedar disampaikan setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pernyataan berhenti sebagai Wakil Presiden RI kepada pimpinan MPR RI pada Kamis (12/11).

Sementara itu, puncak Tanwir dan Milad Ke-114 Muhammadiyah di Kota Palu turut dihadiri Presiden Prabowo Subianto.

Presiden didampingi sejumlah tokoh senior Muhammadiyah yang juga menjadi anggota Kabinet Merah Putih, di antaranya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti serta Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.