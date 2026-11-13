Lengsernya Gibran Buktikan Jokowi Effect Sudah Tidak Powerfull Lagi

JawaPos.com - Kursi Wakil Presiden RI resmi lowong setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri secara resmi kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (12/11) pukul 11.17 WIB.

Peristiwa politik luar biasa ini dinilai sebagai bukti nyata bahwa pengaruh politik Joko Widodo atau Jokowi effect saat ini sudah tidak powerful lagi di panggung nasional.

Direktur Eksekutif Trias Politika Indonesia Agung Baskoro menilai, figur Jokowi masih besar, namun tidak lagi sebesar ketika ia masih menjabat sebagai kepala negara. Apalagi, berbagai isu negatif terus menerpanya.

"Pak Jokowi masih besar, tapi tidak sebesar ketika ia menjabat sebagai presiden. Karena kita tahu pengaruh ini pudar karena diuji dengan masalah demi masalah yang tak kunjung selesai ya," ujar Agung Baskoro kepada JawaPos.com, Jumat (13/11).

Deretan isu tersebut mencakup polemik ijazah S1 Jokowi, ijazah SMA Gibran, hingga wacana pemakzulan yang lebih awal didorong oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI (FPP TNI).

Belum lagi, dinamika politik ini turut diperparah oleh residu dari kasus penyadapan ilegal Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, historis kedekatan antara Listyo Sigit dan Jokowi membuat publik sulit melepaskan asumsi keterkaitan Jokowi dari pusaran kasus ini.

"Jadi relasinya jauh sebelum (Jokowi) menjadi Presiden sudah dekat, apalagi ketika menjadi Presiden pasti sangat dekat," terangnya.

Peristiwa ini sekaligus menorehkan sejarah baru di Indonesia pasca reformasi. Untuk pertama kalinya, seorang wakil presiden harus turun di tengah jalan karena gagal mengonsolidasikan elite politik di negeri ini.

"Pertama kalinya pasca reformasi ada wapres yang turun di tengah jalan, ia gagal mengkonsolidasikan elit politik di negeri ini," sambungnya.

Sebelumnya diberitakan, pengunduran diri Gibran ini merupakan tindak lanjut setelah sehari sebelumnya, Rabu (11/11) pagi, ia lebih dulu menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma.

Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, membenarkan penyerahan dokumen tersebut dan memastikan lembaganya akan segera memproses dokumen itu sesuai dengan ketentuan konstitusi yang berlaku.