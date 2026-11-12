Gibran: Semua Berawal Ketika Permintaan Dampingi Prabowo Datang

JawaPos.com - Gibran Rakabuming Raka menyatakan dirinya tidak pernah terpikirkan untuk menjabat sebagai Wakil Presiden (Wapres) RI. Dia mengaku, keputusan tersebut bermula ketika pinangan dari Prabowo Subianto untuk menjadi calon wakil presiden pada September 2023.

Bahkan, sebelum tawaran tersebut datang, dia tengah menjalankan tanggung jawab sebagai Wali Kota Solo dengan sejumlah program pembangunan yang telah dirintis.

"Sejujurnya, berada di kursi ini bukanlah sesuatu yang pernah saya rancang, pikirkan, atau kejar sebelumnya. Berawal di bulan September 2023, ketika pinangan dan permintaan untuk mendampingi Bapak Presiden Prabowo datang, saat itu saya melalui pergulatan batin yang tidak ringan karena saya harus mendelegasikan pekerjaan pembangunan yang telah saya rintis sebagai Wali Kota di kota kelahiran saya," kata Gibran dalam unggahan video pada akun media sosial Instagram pribadinya, Kamis (12/11).

Dia menjelaskan, menerima tawaran tersebut bukan keputusan yang mudah. Sebab, ada sejumlah tanggung jawab yang harus ditinggalkan, terutama jabatan Wali Kota Solo

"Saya harus mendelegasikan pekerjaan rumah terkait kendala yang dihadapi masyarakat, dan yang paling berat, membuat kecewa partai yang selama ini sudah membimbing dan membesarkan saya, serta menghadapi konsekuensi berseberangan dengannya," ungkapnya.

Meski menghadapi berbagai pertimbangan, Gibran menilai tawaran untuk mendampingi Prabowo membawa pesan dan tanggung jawab yang lebih besar. Menurutnya, kepercayaan tersebut berkaitan dengan keberlanjutan pembangunan nasional sekaligus upaya memberikan ruang bagi generasi muda.

"Namun, panggilan dan kepercayaan itu datang dengan niat baik dan sebuah pesan besar tentang keberlanjutan pembangunan bangsa, tentang pentingnya merangkul generasi muda, dan tentang menyatukan berbagai elemen demi masa depan bangsa," tuturnya.

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Atas pertimbangan tersebut, Gibran akhirnya memutuskan menerima tawaran itu. Dia menyadari, keputusan seorang anak muda untuk masuk ke panggung politik nasional mengandung risiko yang tidak kecil, tetapi harus diambil apabila berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat yang lebih luas.

"Akhirnya, saya menerima panggilan tersebut dengan keyakinan: anak muda harus berani mengambil risiko demi pengabdian yang lebih luas," tegas Gibran.

Gibran juga mengakui bahwa perjalanan mengemban amanah sebagai wakil presiden bukan perkara sederhana. Berbagai tantangan, tuntutan masyarakat, hingga perbedaan pandangan menjadi bagian yang harus dihadapi selama menjalankan tugas kenegaraan.

"Saya menyadari perjalanan dan mengemban amanah ini pasti tidak mudah. Ada banyak tantangan dan harapan yang harus dijawab. Ada banyak pro dan kontra yang harus dihadapi. Ada kritik dan masukan yang harus didengar," ujarnya.

Dia menilai, seluruh dinamika tersebut merupakan konsekuensi dari kehidupan demokrasi. Perbedaan pendapat, kritik, serta masukan dari berbagai pihak merupakan hal yang tidak terpisahkan dari proses berbangsa dan bernegara.

"Semua itu merupakan bagian dari demokrasi berbangsa yang hidup dan berwarna," urainya.

Lebih lanjut, Gibran menegaskan bahwa jabatan dan posisi bukanlah segala-galanya dalam pengabdian kepada negara. Menurutnya, kepentingan bangsa harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi, termasuk ketika seorang pemimpin dihadapkan pada keputusan besar yang menyangkut masa depan pemerintahan.

Gibran pun menekankan bahwa kedewasaan dalam kehidupan bernegara tidak semata-mata diukur dari kemampuan seseorang mempertahankan jabatan. Sebaliknya, seorang pemimpin harus memiliki keberanian mengambil keputusan, termasuk ketika harus melepaskan posisi yang sedang diembannya demi kepentingan negara yang lebih besar.