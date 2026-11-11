Gibran Mundur, Setwapres Unggah 2 Tahun Program Lapor Mas Wapres

JawaPos.com - Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) mengunggah capaian dua tahun program Lapor Mas Wapres (LMW) di tengah kabar pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Program pengaduan masyarakat yang sempat ramai itu disebut telah menindaklanjuti berbagai persoalan, mulai dari pendidikan, akses BBM bersubsidi, hingga fasilitasi sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Unggahan tersebut menandai dua tahun kehadiran Lapor Mas Wapres sebagai salah satu kanal bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah. Setwapres menyebut, penanganan aduan dilakukan melalui koordinasi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Dalam unggahan tersebut, Setwapres turut menampilkan sejumlah persoalan masyarakat yang telah ditindaklanjuti. Di antaranya aduan terkait pendidikan, akses terhadap BBM bersubsidi, serta fasilitasi sertifikasi TKDN.

Setwapres menyebut berbagai kisah dan pengalaman masyarakat menjadi bagian dari perjalanan Lapor Mas Wapres. Hal itu sekaligus menjadi pengingat pentingnya meningkatkan kualitas pelayanan dan memperkuat koordinasi antarlembaga.

"Dua tahun bukan sekadar penanda waktu, melainkan komitmen untuk terus mendengar setiap aspirasi, merespons kebutuhan masyarakat, dan menghadirkan manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia," tulis Setwapres dalam unggahannya, dikutip Rabu (11/11).

Setwapres juga menegaskan pentingnya memastikan setiap pengaduan masyarakat mendapatkan tindak lanjut yang tepat. Kanal tersebut diharapkan terus menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan persoalan yang membutuhkan respons pemerintah.

Unggahan dua tahun Lapor Mas Wapres itu muncul ketika nama Gibran menjadi sorotan menyusul isu pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden. Meski demikian, dalam unggahan tersebut Setwapres tidak secara khusus menyinggung isu pengunduran diri Gibran.

Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka dikabarkan mundur sebagai Wakil Presiden (Wapres) RI. Surat pengunduran Gibran diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma, pada Rabu (11/11) pagi.