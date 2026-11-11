Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Penulis: Dadang Kurnia
Rabu, 11 November 2026 | 22.18 WIB

UGM Jamin Bantuan Medis dan Pendampingan Hukum Mahasiswa yang Terdampak Demo 10 November

Situasi usai aksi 10 November 2026 sekitar UGM.(Radar Jogja). - Image

Situasi usai aksi 10 November 2026 sekitar UGM.(Radar Jogja).

JawaPos.com - Universitas Gadjah Mada (UGM) kembali menegaskan komitmen fundamentalnya bahwa lingkungan perguruan tinggi harus tetap menjadi ruang yang aman bagi kebebasan berpikir, menyampaikan pendapat, berdiskusi, berorganisasi, hingga mengembangkan ilmu pengetahuan. 

Sikap ini ditekankan Rektor UGM, Prof. Ova Emilia, dalam menyikapi penanganan aksi penyampaian aspirasi Peringatan Hari Pahlawan 10 November 2026 di Yogyakarta yang diwarnai tindakan represif aparat dan bentrokan massa. UGM menjamin bantuan medis dan pendampingan hukum bagi mahasiswanya yang terdampak demo 10 November.

Prof. Ova menyampaikan lima poin penegasan komitmen UGM untuk memastikan hak-hak seluruh mahasiswa yang terdampak dapat terpenuhi dan dilindungi secara maksimal oleh institusi almamater.

Dalam pernyataan resminya, Rektor UGM menggarisbawahi bahwa penyampaian aspirasi secara damai merupakan hak konstitusional warga negara yang wajib dihormati oleh seluruh pihak, termasuk oleh aparat penegak hukum di lapangan.

UGM juga secara tegas menolak segala bentuk tindakan kekerasan dalam pengamanan aksi unjuk rasa. Tindakan pengamanan oleh kepolisian dinilai harus tunduk pada hukum, menghormati hak asasi manusia (HAM), dan mematuhi prinsip proporsionalitas.

"UGM menjunjung tinggi kebebasan berpendapat dan menolak segala bentuk kekerasan. Tindakan pengamanan harus menghormati hukum, hak asasi manusia, dan prinsip proporsionalitas," tegas Prof. Ova, Rabu (11/11).

Selain itu, UGM secara aktif memimpin langkah perlindungan dengan menyisir dan menelusuri keberadaan para mahasiswa yang terdampak, khususnya mereka yang dilaporkan belum diketahui keberadaannya atau diduga menjalani penahanan oleh pihak kepolisian.

Bentuk komitmen nyata UGM tidak hanya berhenti pada pernyataan moral, melainkan diwujudkan melalui aksi pendampingan komprehensif di bidang hukum dan kesehatan bagi civitas akademika.

UGM mengupayakan akses pendampingan hukum penuh bagi seluruh mahasiswa yang saat ini ditahan atau menjalani proses pemeriksaan oleh pihak kepolisian.

Editor: Kuswandi
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Kapolri Suyudi Datangi DPRD DIY Tengah Malam, Dalami Penyebab Demo Berujung Rusuh - Image
Nasional

Kapolri Suyudi Datangi DPRD DIY Tengah Malam, Dalami Penyebab Demo Berujung Rusuh

Rabu, 11 November 2026 | 13.54 WIB

Detik-Detik Pembubaran Demo Mahasiswa di DPRD DIY Usai Petasan Meledak di Malioboro - Image
Berita Daerah

Detik-Detik Pembubaran Demo Mahasiswa di DPRD DIY Usai Petasan Meledak di Malioboro

Rabu, 21 Oktober 2026 | 17.53 WIB

Dekan Fisipol UGM Kecam Tindakan Represif Aparat saat Demo 10 November, Tuntut Pembebasan Mahasiswa - Image
Nasional

Dekan Fisipol UGM Kecam Tindakan Represif Aparat saat Demo 10 November, Tuntut Pembebasan Mahasiswa

Rabu, 11 November 2026 | 19.57 WIB

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

      ©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
      Download Aplikasi JawaPos.com
      Download PlaystoreDownload Appstore