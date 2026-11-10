FPI dan Ormas Islam Desak Pemakzulan Gibran, Ancam Gelar Aksi Berjilid-Jilid

JawaPos.com - Front Persaudaraan Islam (FPI), Gerakan Nasional Pembela Fatwa (GNPF), Persaudaraan Alumni (PA) 212 dan sejumlah elemen ormas Islam lainnya mendesak DPR RI segera memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ormas Islam pun siap menggelar demonstrasi berjilid-jilid jika DPR tak kunjung melakukan pemakzulan Gibran.

Hal ini disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Markas Syariah Petamburan, Selasa (10/11).

Ketua FPI, Habib Muhammad Alatas, juga menyoroti sikap Gibran yang tetap kekeh tidak ingin mundur dari jabatannya. Padahal, putusan MA telah membatalkan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA Gibran.

"Sehingga kami dari seluruh elemen ormas Islam, pondok pesantren, majelis-majelis taklim, dengan dinamika sampai hari ini kita konferensi pers, bahwasanya wapres yang tetap ngotot dengan kondisi saat ini, maka kami umat Islam dengan seluruh para tokoh, para alim ulama, terkhusus Gerakan 212, tetap akan berupaya dan mengusahakan untuk terus makzulkan Gibran!," ujar Habib Muhammad, Selasa (10/11).

Habib Muhammad menegaskan, pergerakan umat Islam tidak akan berhenti sampai ada kejelasan sikap dari pihak berwenang.

Ia juga mengingatkan para pendukungnya untuk tetap siaga dan memperkuat konsolidasi lintas elemen. Menurutnya, perjuangan ini dilakukan demi memastikan kepemimpinan negara berada di tangan figur yang dinilai layak.

"Maka kami ingin mengingatkan umat Islam terus siaga. Kapan pun kita akan terus kawal kasus ini, karena negeri ini harus dipimpin oleh orang yang layak untuk memimpin. Maka sepatutnya semua elemen siapkan diri untuk berkonsolidasi terus-menerus," tegasnya.

Ia juga menambahkan, jika diperlukan, aliansi umat Islam siap menggelar demonstrasi secara terus menerus sampai tersebut dikabulkan.