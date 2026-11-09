3 Alasan Hukum MUI Haramkan Vape, Berkaitan Narkotika

MUI mengeluarkan fatwa haram untuk penggunaan vape berdasarkan tiga alasan utama: kesehatan, lingkungan, dan potensi penyalahgunaan. (Royal Flush Vape)
JawaPos.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan tiga alasan hukum yang mendasari keharaman penggunaan rokok elektrik atau vape. Selain membahayakan kesehatan dan merusak lingkungan, perangkat tersebut dinilai berpotensi menjadi sarana peredaran dan konsumsi narkotika.
Ketetapan itu tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape. Fatwa yang ditetapkan di Jakarta pada Jumat (6/11) tersebut juga mengharamkan kegiatan produksi hingga memperjualbelikan perangkat vape.
"Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya," tulis fatwa MUI yang ditandatangani Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh, dikutip Senin (9/11).
Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat tiga alasan yang menjadi dasar MUI mengharamkan penggunaan vape.
Alasan pertama berkaitan dengan risiko kesehatan akibat penggunaan rokok elektrik. Dalam ketentuan umumnya, MUI mendefinisikan vape sebagai perangkat bertenaga baterai atau sumber energi lainnya yang memanaskan zat mengandung nikotin, gliserin, dan penambah rasa untuk menghasilkan uap atau aerosol yang dihirup pengguna.
MUI juga menjelaskan nikotin merupakan senyawa alkaloid yang memiliki efek farmakologis terhadap sistem saraf. Zat tersebut bersifat adiktif serta dapat memberikan dampak negatif terhadap kesehatan.
Alasan kedua adalah dampak penggunaan vape terhadap lingkungan. MUI memasukkan kerusakan lingkungan sebagai salah satu pertimbangan dalam menetapkan hukum haram penggunaan rokok elektrik.
Dengan demikian, pertimbangan fatwa tersebut tidak hanya menyangkut dampak terhadap kesehatan individu, tetapi juga risiko yang ditimbulkan terhadap lingkungan.
Alasan ketiga berkaitan dengan potensi penyalahgunaan perangkat vape untuk peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya.
MUI menggunakan prinsip sadd al dzariah, yakni upaya mencegah sesuatu yang dapat menjadi jalan menuju perbuatan terlarang. Atas dasar itu, penggunaan vape diharamkan untuk menutup celah pemanfaatan perangkat tersebut sebagai media penyalahgunaan zat terlarang.
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Jawa Pos
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