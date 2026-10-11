Ketum PP Muhammadiyah Minta Polemik Putusan MK soal Ijazah Gibran Disikapi dengan Dewasa

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nasir. (screenshot)
JawaPos.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan mengenai persyaratan pendidikan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. Ia mengingatkan pentingnya kedewasaan dalam berdemokrasi dengan mengedepankan sikap moderat serta kepatuhan terhadap hukum.
Ia menegaskan Muhammadiyah senantiasa menjadikan falsafah negara, hukum, dan peraturan perundang-undangan sebagai landasan dalam menyikapi berbagai persoalan kebangsaan. Menurutnya, masyarakat yang tidak menerima hasil putusan tetap memiliki kesempatan untuk menggunakan mekanisme hukum yang tersedia sesuai peraturan yang berlaku.
“Bagi yang tidak puas, ya silakan tempuh proses hukum yang masih terbuka,” kata Haedar Nashir dalam keterangan tertulis pada Minggu (11/10).
Di sisi lain, Haedar mengingatkan agar pihak yang menerima atau merasa diuntungkan oleh putusan tersebut tidak bersikap berlebihan maupun menganggap dirinya paling benar. Ia menilai persoalan hukum sering kali berkaitan erat dengan kepentingan politik sehingga membutuhkan kebijaksanaan dan kedewasaan dari seluruh pihak.
Haedar berpandangan Indonesia memerlukan suasana politik dan kehidupan demokrasi yang lebih tenang serta moderat. Menurutnya, energi masyarakat seharusnya diarahkan untuk menyelesaikan persoalan bangsa dan mendorong pembangunan, bukan terus terkuras oleh pertentangan yang berkepanjangan.
Ia juga mengajak para elite politik dan seluruh warga negara untuk merefleksikan kondisi demokrasi serta penegakan hukum di Tanah Air. Evaluasi secara menyeluruh diperlukan untuk mengetahui berbagai kelemahan dalam sistem yang berjalan sekaligus mencari jalan keluar agar persoalan serupa tidak terus berulang.
“Mana yang salah, mana yang kurang, mana yang lemah, dan kenapa kita menjadi sering seperti ini, sampai segala sesuatu masuk ke ranah hukum, ke Mahkamah Konstitusi,” tegasnya.
Haedar berharap dinamika hukum dan politik tidak terus-menerus berujung pada polemik yang menyita perhatian publik. Ia mengingatkan bahwa Indonesia masih memiliki beragam persoalan mendasar yang memerlukan penyelesaian bersama. Karena itu, perbedaan pendapat semestinya tidak menjadi alasan bagi bangsa untuk kehilangan fokus terhadap agenda yang lebih penting.
Selain menekankan kedewasaan dalam menyikapi putusan pengadilan, Haedar menyoroti kejujuran sebagai prinsip utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia menegaskan, setiap pencapaian harus diperoleh melalui proses yang benar dan sesuai aturan, bukan dengan menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan tertentu.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Malaga vs Espanyol: Los Periquitos Bidik Poin, Tuan Rumah Terpuruk
Prediksi Skor Arema FC vs Bhayangkara FC: Berpeluang Imbang di Kanjuruhan
Prediksi Skor Persipura vs RANS Nusantara: Produktivitas Gol Jadi Pembeda
Prediksi Skor Isenmulang Kalteng vs Persebaya di Super League, Green Force Berpeluang Curi Tiga Poin
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Susunan Pemain Persik vs Madura United: Reina Siapkan Strategi Terbaik
Prediksi Skor Persik Kediri vs Madura United: Laskar Sape Kerap Punya Kans Menang di Brawijaya!
Suahasil Buka Suara soal Pembagian Tugas Tiga Wamenkeu, Ini Fokusnya!
Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Emil Audero Incar Poin di Kandang
Adhyaksa FC Bekasi Vs PSGC Ciamis: Misi Bangkit Tuan Rumah
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022