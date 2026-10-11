Fadli Zon Pulangkan 30.190 Koleksi dan 20 Benda Budaya dari Belanda

Menteri Kebudayaan Fadli Zon bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan Belanda Rianne Letschert di Indonesia House Amsterdam di Belanda, Jumat (9/10/2026). (ANTARA/HO-Kementerian Kebudayaan)
JawaPos.com - Menteri Kebudayaan Fadli Zon berupaya memulangkan 30.190 unit Koleksi Eugène Dubois dan 20 benda budaya bersejarah dari Belanda dengan menandatangani dua kesepakatan pengalihan bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan Belanda, Rianne Letschert, Jumat (9/10).
Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan pengembalian tersebut merupakan langkah penting untuk memulihkan keadilan sejarah dan kedaulatan budaya Indonesia, sekaligus mengakui identitas Indonesia yang berkaitan dengan benda budaya bersejarah tersebut.
"Kesepakatan repatriasi antara Indonesia dengan Belanda ini merupakan penegasan keadilan sejarah, pemulihan kedaulatan budaya, serta pengakuan atas martabat dan identitas budaya bangsa Indonesia," ujar Fadli Zon dalam siaran pers di Jakarta, Minggu (11/10).
Fadli bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan Belanda Rianne Letschert menandatangani kedua kesepakatan pengalihan tersebut di Indonesia House Amsterdam.
Pemulangan Koleksi Dubois, yang mencakup temuan manusia purba Homo erectus atau Manusia Jawa, disebut sebagai repatriasi terbesar dalam sejarah Indonesia, baik dari segi jumlah maupun nilai ilmiah koleksinya.
"Ini merupakan repatriasi terbesar dalam sejarah Indonesia, bahkan salah satu tonggak repatriasi paling signifikan di dunia, baik dari segi kuantitas maupun kualitas dan nilai ilmiah koleksinya. Koleksi Dubois memiliki nilai ilmiah dan historis yang sangat penting, sekaligus menegaskan posisi Indonesia dalam sejarah evolusi manusia dan penelitian paleoantropologi dunia,” kata Fadli.
Pengembalian tersebut melanjutkan pengalihan tahap awal di mana empat mahakarya Koleksi Dubois dipulangkan ke Tanah Air pada 17 Desember 2025.
Koleksi yang dipulangkan meliputi tempurung kepala, gigi geraham, dan tulang paha Homo erectus, serta cangkang kerang bergores yang kini dipamerkan di Museum Nasional Indonesia.
Pada tahap lanjutan, sebanyak 29.763 objek dan 427 kerangka leluhur (sisa-sisa manusia) akan dikembalikan dari Naturalis Biodiversity Center di Leiden, Belanda.
Selain Koleksi Dubois, kesepakatan kedua mencakup pengembalian 20 benda budaya dari tujuh kelompok koleksi yang berpindah kepemilikan secara tidak sukarela pada masa kolonial (involuntary loss).
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