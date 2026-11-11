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Penulis: Leni Setya Wati
Kamis, 12 November 2026 | 00.02 WIB

Bintangi dan Produseri Inferno, Vera Farmiga Siap Hadapi Teror Paranormal Baru

Vera Farmiga (x @variety) - Image

Vera Farmiga (x @variety)

JawaPos.com - Vera Farmiga kembali jelajahi dunia horor supernatural melalui film terbaru berjudul Inferno. Bintang yang dikenal lewat Film The Conjuring tersebut tidak hanya menjadi pemeran utama, tetapi juga turut terlibat sebagai produser eksekutif.

Proyek ini menjadi langkah terbarunya dalam genre yang telah melekat kuat dengan perjalanan kariernya di layar lebar.

Dikutip dari variety, Farmiga akan memerankan seorang mantan detektif yang kembali terlibat dalam penyelidikan dunia gaib setelah memburu seorang pembunuh.

Kasus tersebut membawanya kembali ke Black Branch, sebuah divisi khusus Scotland Yard di Inggris yang dikabarkan menangani berbagai peristiwa okultisme. Penyelidikan itu kemudian mempertemukannya dengan teror paranormal yang selama ini berusaha ia tinggalkan.

Film ini ditulis sekaligus disutradarai oleh Bryan Hill, yang dikenal melalui keterlibatannya dalam serial HBO Titans.

Mengutip laporan TheWrap pada 9 November 2026, Hill mengungkapkan keinginannya menghadirkan misteri menakutkan yang mampu membekas di benak penonton bahkan setelah film berakhir. Ia juga menilai Farmiga memiliki kedalaman emosi dan karisma yang tepat untuk memimpin cerita tersebut.

Inferno akan diproduksi oleh ZQ Entertainment bersama Prime Universe Films. Sementara itu, Manifest Pictures bertanggung jawab menangani penjualan hak distribusi internasional dan akan memperkenalkan proyek tersebut kepada calon pembeli dalam ajang American Film Market.

Untuk hak distribusi domestik, CAA Media Finance dan UTA Independent Film Group akan bekerja sama mewakili proyek ini.

Kehadiran Inferno menandai kembalinya Farmiga ke genre horor supernatural setelah membintangi The Conjuring: Last Rites pada 2025.

Editor: Novia Tri Astuti
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